"Le allegre comari", cena e spettacolo al Barco Teatro

Primo appuntamento della rassegna teatrale “Innesti Teatrali” al Barco Teatro in via Orto botanico, 12. Lo spettacolo teatrali sarà preceduto da un cena.

Dettagli

Sabato 1 ottobre 2022 – primo spettacolo

Commedia Brillante

Le allegre comari

Regia Bruno Lovadina

Con Marina De Luca, Barbara Giovannelli, Monica Sichel

Costumi: Vittoria Bevilacqua

Testi tradotti a cura di Edoardo Erba

Scarica la locandina dello spettacolo

Le signore Page e Ford -come le casalinghe di Desperate Housewives-, sono donne di mezza età, borghesi, annoiate, bigotte. La loro vita si sussegue monotona tra mariti inesistenti e desideri sopiti; in fondo sono due signore represse e infelici. Ma le lettere d'amore che Falstaff invia loro, identiche per entrambe, diventano lo stimolo per animarsi e divertirsi assieme alla serva Quickly, scatenandosi nel gioco dell'immaginazione e del divertimento. Punire quel “porco” di Falstaff diventa il grimaldello per sentirsi ancora vive.

In scena solo le comari, saranno loro ad impersonare gli altri personaggi, a raccontare la storia, a mostrarci i mariti assenti e soprattutto Falstaff, il grande assente. Da lui tutto comincia e tutto finisce.

Orari

Ore 19.30 inizio cena

Ore 21.30 inizio spettacolo

Costo

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Biglietti solo spettacolo 15 euro

Info e prenotazioni

Prenotazione obbligatoria

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/

Informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Info web

https://www.facebook.com/events/5808367089183085

https://www.barcoteatro.it/teatro/le-allegre-comari

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook