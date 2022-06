Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana al Barco Teatro di Padova.

Rassegne di musica e teatro “Barco Teatro 2022”, scopri tutti gli appuntamenti in programma

Venerdì 10 giugno

Inaugurazione mostra

ore 18

Bassorilievi leggeri

Leda Guerra

Cambio della guardia nell'esposizione temporanea di Barco Teatro: accompagnerà il pubblico fino a fine stagione 2022 l'opera dell'artista Leda Guerra.

Le opere esposte sono realizzate con una straordinaria tecnica costituita dalla trasformazione delle linee in pieghe del tessuto e rappresentano per lo più citazioni di opere classiche, che non derivano da uno sguardo nostalgico al passato bensì dall’esigenza di indagarne e analizzarne le strutture grafiche e di sottolineare ed esaltare di volta in volta una composizione statica e solenne, un movimento sinuoso e melodico, oppure dinamico, incalzante o drammatico.

Il pubblico è invitato a partecipare al vernissage venerdì 10 giugno alle ore 18 per conoscere lo spirito del lavoro di questa artista, presentata per l'occasione dallo storico dell'arte e curatore Massimiliano Sabbion.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti disponibili a: biglietteria@barcoteatro.it.

Domenica 12 giugno

Musica

ore 18

Eva Gevorgyan Pianoforte

Il vento dell’est

La prima parte della stagione musicale "La Scatola Sonora" è giunta al termine. Domenica 12 giugno Barco Teatro il pubblico con una straordinaria occasione musicale: il recital pianistico della giovanissima Eva Gevorgyan, che a soli 18 anni è tra le pianiste più promettenti, più acclamate e più richieste. Finalista al "Concorso Chopin" di Varsavia, Secondo premio e premio della stampa al "Van Cliburn Junior Piano Competition", Primo premio e premio speciale al "Cleveland International Piano Competition for Young Artists", si è già esibita in tutta Europa, Russia e Stati Uniti, collaborando con alcuni tra i più importanti direttori d'orchestra a livello mondiale.

Una occasione musicale unica per la città di Padova, di assistere al concerto di una pianista fuori dal comune e di poter festeggiare anche insieme a lei con una bella festa che si svolgerà nel giardino del Teatro alla fine del concerto.

La stagione "La Scatola Sonora" riprenderà dal16 ottobre con nuovi entusiasmanti protagonisti.

Il programma del concerto:

Aleksandr N. Skrjabin (1872-1915),

- Valse op. 38

- 24 Preludes op. 11

Sergej Rachmaninov (1873-1943),

- Études-Tableaux op. 33 nn. 2 e 3, op. 39 nn.1 e 2

- Sonata n. 2 op 36

Introduzione di Alessandro Tommasi

Biglietti

Biglietti: euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Prenotazione obbligatoria a:

email: biglietti@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/ / info: info@barcoteatro.it; tel/sms 375576400

