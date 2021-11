Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 13 novembre appuntamento con il teatro con “Sprolico”, liberamente tratto dalle opere di Angelo Beolco detto il Ruzante. Domenica 14 spazio alla musica con il concerto di musica classica “Miniature “ in compagnia del Quartetto Indaco

Sabato 13 novembre (spettacolo teatrale - commedia dell’arte)

Sprolico, liberamente tratto dalle opere di Angelo Beolco detto il Ruzante

con Bruno Lovadina e Aristide Genovese

Omaggio ad un’epoca nella quale forte era la consapevolezza in chi ci viveva di stare in “un gran bel territorio”, unico per certi versi, nella nostra penisola: el Pavan, territorio veneziano, teatro di quella grande cultura sociale, politica ed economica che Venezia ha rappresentato. Ma soprattutto un omaggio a Ruzante, il più grande cantore di questo “mondo perduto”, ma che ancora sopravvive tra le pieghe della nostra epoca apparentemente così diversa.

Biglietti: 40 euro (cena + spettacolo – inizio ore 19.30)

Possibilità di partecipazione al solo concerto a 15 euro (inizio spettacolo ore 21.30)

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

email: biglietti@barcoteatro.it info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Domenica 14 novembre (concerto di musica classica)

Miniature

Quartetto Indaco (Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini, Jamiang Santi, viola, Cosimo Carovani, violoncello)

Il Quartetto Indaco, nato nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole grazie all’impulso di Piero Farulli e Andrea Nannoni, è oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione. Vincitore del premio speciale “Jeunesses Musicales” al Concorso internazionale Premio Paolo Borciani 2014 e inserito nella prestigiosa squadra de “Le Dimore del Quartetto” presenterà un programma che prevede, affiancate ad una composizione dello stesso violoncellista dell’ensemble, pagine di Schubert, Bloch, Boccherini Mozart, Padre Konitas, Schubert e Webern.

Biglietti: 10 euro interi / 5 euro ridotto studenti (ore 18)

Prenotazione obbligatoria a:

email: biglietti@barcoteatro.it info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

