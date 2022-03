"Canto dell'inverno": Andrea Mastroni, basso, e Mattia Ometto, pianoforte, al Barco Teatro

Il terzo concerto della rassegna "La Scatola sonora" in programma domenica 13 marzo, alle ore 18, al Barco Teatro vedrà la partecipazione di due eccezionali interpreti.

Il basso Andrea Mastroni, carriera internazionale che l’ha portato a calcare le scene del Metropolitan di New York, dell’Opernhaus di Zurigo, del Teatro Real di Madrid, fino a debuttare con Kirill Petrenko e i Berliner Philharmoniker per l’Oedipus Rex di Stravinskij e incidere per Deutsche Grammophon;

il pianista Mattia Ometto, allievo di Aldo Ciccolini e Earl Wilde, esibitosi al Theatre des Champs Elysées a Parigi, alla Carnegie Hall a New York, alla Rivera Hall di Boston e con una nutrita attività discografica da solista e in duo (con Leslie Howard, Leonora Armellini, Andrea Mastroni, Francesca Scaini).

Proporranno al pubblico del Barco un concerto dal titolo "Canto dell'inverno", con musiche di Schubert e Mussorgsky.

Presenta Alessandro Tommasi.

Inizio concerto ore 18 - apertura dalle ore 17 per degustazioni di caffetteria e pasticceria artigianale.

15 euro interi;

7 euro ridotto studenti

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

