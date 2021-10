Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 16 in scena la Compagnia Cambiscena, improvvisazione teatrale e domenica 17 ottobre musica classica, concerto duo di violini. Non solo, in programma giovedì 14 ottobre l'inaugurazione della mostra "Sogni d'Oro".

Scopri la locandina con tutta la programmazione da ottobre a dicembre

Giovedì 14 ore 18

Inaugurazione della mostra “Sogni d’Oro”, Andrea Hess. Presentazione di Andrea B. Del Guercio

Dopo il successo della mostra al Centro Culturale S. Gaetano nel 2017, torna a Padova l’artista friburghese Andrea Hess, con un lavoro inedito appositamente pensato per Barco Teatro: in linea di continuità ma anche di rinnovamento, il nuovo progetto dà vita a frammenti ‘fotografici’ del vissuto, in cui entra in gioco l’antica cultura delle arti femminili: la macchina da cucire quale dimensione espressiva dell’originario cucito e del rammendo.

La mostra sarà presentata dallo storico dell’arte dell’Accademia di Brera di Milano Andrea B. Del Guercio e rimarrà visibile al Barco per tutta la durata della stagione ottobre/dicembre 2021 in occasione degli spettacoli (i sabato sera e le domenica pomeriggio).

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/586347446048710/

https://www.barcoteatro.it/eventi/mostre

Sabato 16 ottobre ore 19.30 (cena) / 21.30 (spettacolo)

Teatro - Spettacolo di improvvisazione teatrale

Mario (chi tiene il giornale per più di 10 minuti è pregato di leggerlo a voce alta)

Compagnia Cambiscena (C. Giafà, L. Bustaffa, A. Masiero; M. Brugnerotto musicista; regia e luci P. Facco)

Scopri la locandina dell'evento

Il bar è teatro di scenari immaginati e narrati, Mario è lo spettatore, il pubblico, che al di là della quarta parete, col giornale aperto sul bancone, sa che in quel luogo nasceranno e moriranno una, dieci, cento storie. “Chi tiene il giornale per più di 10 minuti è pregato di leggerlo a voce alta” e così sarà quando i frequentatori del bar avranno bisogno di nuovi spunti per raccontare e per improvvisare storie sempre nuove e sempre diverse.

Biglietti: euro 40 (cena + spettacolo; vino e acqua inclusi; vini selezionati dall’Enoteca “La mia Cantina”)

Possibilità di partecipazione al solo concerto a euro 15 (inizio spettacolo ore 21.30)

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Domenica 17 ottobre ore 18

Concerto di musica classica

Ilaria Marvilly, Gabriele Mazzon – Duo di violini

Scopri la locandina dell'evento

Due giovani violinisti ci propongono un non usuale ensemble cameristico che amplifica armoniosamente le sonorità del loro strumento, conducendoci alla loro conoscenza attraverso l’esecuzione di brani dal repertorio barocco (musiche di Tessarini, Guignon, Leclair, Rameau) e del ‘900 (Bacewitz, Bartòk, Wieniawsky).

Introduzione di Mauro Masiero.

Prenotazione obbligatoria a:

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

