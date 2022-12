“On demand”, spettacolo di improvvisazione teatrale e cena al Barco Teatro

L’ultimo spettacolo del 2022 di sabato 17 dicembre a Barco Teatro è dedicato al teatro di improvvisazione, con un nuovo spettacolo della Compagnia “Cambiscena”. Seduto nella platea del teatro, il pubblico potrà scoprire “su richiesta”, la magia di avere il grande cinema a portata di mano: un western avvincente, un’emozionante storia d’amore, spericolate avventure, accattivanti soap opera, horror da brivido… tutto questo e anche di più!

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale per vedere i generi cinematografici preferiti dal vivo prendere vita davanti ai propri occhi: film diversi e nuovi titoli, scelti come in un vero e proprio zapping televisivo dal divano di casa, ma nella magia di un teatro.

“On Demand”, l’improvvisazione quando e come vuoi!

Ore 19.30 inizio cena

Ore 21.30 inizio spettacolo

Costo

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Biglietti solo spettacolo 15 euro

Prenotazione obbligatoria

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/teatro/on-demand

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

