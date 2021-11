Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 20 ottobre appuntamento con l’accademia Teatrale Lorenzo da Ponte e lo spettacolo “Osteria Sheakspeare”. Domenica 21 spazio alla musica con il concerto di musica classica del Trio d’archi Quodlibet “Goldberg Variationen BWV 988”.

Scopri la locandina con tutta la programmazione da ottobre a dicembre

Sabato 20 novembre ore 20

Osteria Sheakspeare

Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte

Il grande Shakespeare in una formula nuova, dove gli attori reciteranno letteralmente in mezzo al pubblico. Una compagnia di attori e una sfida impossibile: rappresentare 6 opere di William Shakespeare in 60 minuti e durante una cena. Attraversando un mare di difficoltà in una lotta serrata contro il tempo, con l’aiuto del pubblico riusciranno a portare a termine l’impresa, generando una catena infinita di situazioni comiche e paradossali.

Biglietti: 40 euro - inizio ore 20

Prenotazione obbligatoria a:

email: biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

info: info@barcoteatro.it; tel/sms 375576400

Domenica 21 novembre ore 18

Goldberg Variationen BWV 988

Trio d’archi Quodlibet

Le “Variazioni Goldberg”, composizione di J. S. Bach per pianoforte trascritta dal pianoforte per trio d’archi da Bruno Giuranna, è un progetto a cui il Trio Quodlibet si dedica dal 2015: eseguito in numerose stagioni concertistiche, è stato presentato in una tournée nel Sud della Francia e nel 2021 si è concretizzato nel disco edito da “DaVinci Publishing”.

Biglietti: 10 euro interi / 5 euro ridotto studenti

