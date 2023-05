"La pazzia di Isabella", cena e spettacolo al Barco Teatro

Prezzo non disponibile

Sabato 20 maggio 2023

ore 19.30 cena | ore 21.30 spettacolo

Spettacolo di Commedia dell’Arte

La pazzia di Isabella

di Flaminio Scala

regia di Carlo Boso

Barco Teatro conclude la sua stagione teatrale 2022 2023 con un grande evento: nella rielaborazione della Accademia Internazionale di Arti e Spettacolo e con la regia di Carlo Boso, gli attori presentano il canovaccio originale messo in scena dalla famosa “Compagnia dei Comici Gelosi” nel 1589 in occasione del matrimonio di Cristina di Lorena con il Granduca di Toscana, Ferdinando de’ Medici.



“La follia d’Isabella” è un’opera importante che mescola Oriente e Occidente, tragedia e commedia, ragione e follia in un turbine di avvenimenti e di colpi di scena degni della più grande tradizione della Commedia dell’Arte.

Informazioni spettacolo:

Cena a teatro:

45 euro (cena + spettacolo: acqua e coperto inclusi)

inizio cena ore 19.30

Solo spettacolo:

15 euro inizio spettacolo ore 21.30

Informazioni e prenotazione spettacoli e concerti

biglietteria@barcoteatro.it | tel. 375 5764000 | www.barcoteatro.it

https://www.barcoteatro.it/teatro/la-pazzia-di-isabella

