Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 27 novembre appuntamento con Giorgio Bertan e Davide Bozzato, regia di Davide Bozzato, e lo spettacolo “La Venezia di Galliano”. Domenica 28 spazio alla musica con il concerto di musica con Eleonora Scapin (arpa) e Andrea Manco (flauto) dal titolo “Armonie francesi”.

Sabato 27 novembre (spettacolo teatrale – teatro canzone)

La Venezia di Galliano

Di Giorgio Bertan. Con Giorgio Bertan e Davide Bozzato. Regia di Davide Bozzato

Galliano, vecchio abusivo veneziano, esce di prigione e torna alla sua amata Venezia. Ma in città tutto è cambiato, anche la sua osteria preferita è stata venduta ed è lì che incontra Mario, velleitario figlio di amici, che da anni cerca di farsi strada nel mondo dello spettacolo ma che per ora si esibisce come cantante di gondola. Tra un susseguirsi di ricordi, raccontati con un linguaggio popolare ormai quasi perduto, ecco il divertente ritratto di una Venezia fragile ma capace di suscitare ancora meraviglia.

Biglietti: 40 euro (cena + spettacolo – inizio ore 19.30)

Possibilità di partecipazione al solo concerto a 15 euro (inizio spettacolo ore 21.30)

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

email: biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

info: info@barcoteatro.it; tel/sms 375576400

Domenica 28 novembre (concerto di musica classica)

Armonie francesi

Eleonora Scapin, arpa e Andrea Manco, flauto

Con “French songs for Flute and Harp” (Brillant Classic), la giovane e talentuosa arpista Stefania Scapin e il primo flauto dell’Orchestra del “Teatro alla Scala” di Milan, Andrea Manco, hanno realizzato un progetto discografico che prende corpo dall’idea di accostare due strumenti affini per antonomasia come il flauto e l’arpa in un repertorio inusuale e dalle tinte eteree: le Chansons francesi di Faure?, Debussy e Ravel. Il repertorio, originariamente scritto per pianoforte e voce o per pianoforte solo, viene arrangiato e adattato per flauto e arpa con l’idea di ricercare, nelle nuances sonore di queste composizioni, la matrice poetica della musica e, viceversa, la matrice musicale insita nella poesia, trascendendo cosi? la necessita? della parola cantata.

Appuntamento alle ore 18.

Biglietti: 10 euro interi / 5 euro ridotto studenti

