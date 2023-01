Chitarra a 10 corde, primo concerto della stagione 2023 al Barco teatro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3644175062574423/

Domenica 29 gennaio 2023 alle ore 18

Primo concerto della Stagione 2023

“Orizzonti polifonici” Chitarra a 10 corde

Nicolò Spera

L’interesse verso la chitarra classica muove Barco Teatro a proporre al suo pubblico nuove occasioni, incentrate su declinazioni dello strumento e dei repertori.

Nicolò Spera è uno dei pochi chitarristi al mondo ad esibirsi sia su chitarre a sei corde che a dieci corde. Uno degli obiettivi principali del suo lavoro creativo è espandere il repertorio chitarristico e per questo si impegna a commissionare opere sostanziali che esplorano modi inediti di scrivere soprattutto per chitarra a 10 corde. In questo concerto, infatti, proporrà la musica del compositore franco-andaluso Maurice Ohana (il suo lavoro su questo autore gli è valso il Premio “Chitarra d’Oro” al Convegno di Chitarra di Milano del 2022), la trascrizione della “Ciaccona” di Bach e l’anteprima di una composizione di Giacomo Susani dedicata all’opera di Giotto nella “Cappella Scrovegni” di Padova (in prima esecuzione assoluta).

Introduzione a cura di Giacomo Susani

Ingresso

Biglietto unico: euro 10; apertura bar ore 17 e a fine concerto

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/musica/orizzonti-polifonici

Info web

https://www.facebook.com/events/3644175062574423/

https://www.barcoteatro.it/musica/orizzonti-polifonici

Foto articolo da evento Facebook