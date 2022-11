"Lu Santo Jullàre Françesco", cena e spettacolo al Barco Teatro

Sabato 3 dicembre: Teatro di narrazione al Barco Teatro.

Mario Pirovano

in

Lu Santo Jullàre Françesco

Dalle ricerche di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura 1997, un memorabile lavoro sulla vita di San Francesco. “Lu Santo Jullàre Françesco” è un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. Realtà storica e tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco: un ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano, per parlarci dei grandi temi che attraversano la società contemporanea.

Mario Pirovano

Inizia la sua collaborazione con la Compagnia di Dario Fo e Franca Rame nel 1983. Di Lui Fo scrisse: «Mario Pirovano è un autodidatta di grandi qualità espressive. Per anni è stato ad ascoltare le mie esibizioni, ha seguito le lezioni e le dimostrazioni che davo ai giovani attori. Alla fine, ha assimilato come un’idrovora tutti i trucchi e la “sapienza” del mestiere al punto da poter arrivare ad esibirsi da solo con grande successo. Personalmente ho assistito ad una sua esibizione nell’Università di Firenze, facoltà di lettere. L’ho trovato eccezionale. Soprattutto non mi faceva il verso, non mi imitava. Dimostrava una propria carica del tutto personale, una grinta di fabulatore di grande talento».

Ingresso

Ore 19.30 inizio cena | ore 21.30 inizio spettacolo

50 euro (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30

La prenotazione e l'acquisto in prevendita dei biglietti spettacolo + cena sono obbligatori.

Il costo comprende la cena (con vino e acqua compresi) e biglietto spettacolo (posti assegnati). La prenotazione e l'acquisto in prevendita dei biglietti spettacolo + cena sono obbligatori. 15 euro (solo spettacolo) - inizio ore 21.30

Prenotazione obbligatoria

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

https://www.barcoteatro.it/teatro/lu-santo-jullare-francesco

https://www.facebook.com/events/3246330702285421

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook