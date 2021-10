Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 30 ottobre appuntamento con il teatro per famiglie con “Pierino e il lupo” musiche di Sergej Prokof'ev . domenica 31 spazio alla musica con il concerto di musica classica “Le Grand Tango”, omaggio ad Astor Piazzolla.

Sabato 30 ottobre ore 16

Teatro: Teatro per famiglie

"Pierino e il lupo" musiche di Sergej Prokof'ev .

Bruno Lovadina voce narrante

Fiati dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta (Antonio Vivian flauto, Michela Manaigo oboe, Daniele Trincanato clarinetto, Alessandro Lando corno, Stefano Meloni fagotto)

Alberto Marescotti: disegni e animazioni dal vivo.

Barco Teatro apre alle famiglie e ai bambini con un bellissimo evento che coniuga favola e musica. La musica di “Pierino e il lupo” fu composta da Prokof’ev nel 1936 per l’infanzia. E’ semplice ma tutt'altro che banale, e pensata soprattutto per far familiarizzare i giovani ascoltatori con gli strumenti dell'orchestra (l’autore voleva che prima della rappresentazione gli strumenti venissero fatti conoscere ai bambini e che si facessero ascoltare i temi conduttori, in modo che potessero riconoscerli durante l'esecuzione). La trama richiama i racconti tradizionali russi dove gli animali agiscono in modo simile agli esseri umani ed è con un finale senza crudeltà. Il racconto è accompagnato dalla musica ma anche da disegni realizzati al moneto da Alberto Marescotti e proiettati in diretta sullo schermo del palco, per un maggior coinvolgimento dei piccoli.

Biglietti: euro 10 interi - euro 5 bambini e ragazzi

Prenotazione obbligatoria a:

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Domenica 31 ottobre ore 18

Musica: Concerto di musica classica

Omaggio ad Astor Piazzolla – “Le Grand Tango”

Giampaolo Bandini, chitarra

Cesare Chiacchiaretta, bandoneon

Nel primo centenario della nascita di Astor Piazzolla Barco Teatro ha l’onore di ospitare uno speciale concerto-omaggio del duo Bandini-Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, un ensemble formatosi nel 2002 con il preciso intento di proporre la musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi. Invitato dai più importanti festival e teatri del mondo, il duo ha effettuato tournée in più di 50 paesi. Dopo il grande successo del I Festival chitarristico Internazionale Homenaje” Barco Teatro prosegue nel suo impegno a portare in città la chitarra classica in tutte le forme.

Biglietti euro 10 (intero) / euro 5 (ridotto studenti)

Prenotazione obbligatoria a:

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

