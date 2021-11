Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continuano gli eventi al “Barco Teatro” a Padova. Sabato 4 dicembre appuntamento con Alberto Rizzi e lo spettacolo “Io, Dante e la Vacca”. Domenica 5 spazio alla musica con il Quartetto Chagall e il concerto “Comedìa. #Dante 2021”

Scopri la locandina con tutta la programmazione da ottobre a dicembre

Sabato 4 dicembre (spettacolo teatrale – teatro di narrazione)

Io, Dante e la Vacca

di e con Alberto Rizzi. Ippogrifo produzioni

Nessun essere vivente è indifferente alla bellezza. Nemmeno la Vacca Beatrice che quando le si recita Dante fa il latte più buono. Lo sa bene Doro il suo allevatore filosofo e poeta, che le racconta e le recita la Divina Commedia, mescolando ai versi danteschi, la propria biografia, e una lettura profonda e appassionata delle tre cantiche. Cogliendo in quel “mezzo del cammin di nostra vita” una crisi di mezz’età che coglie ogni essere vivente, da Dante a Doro dalla Vacca Beatrice fino alla Beatrice paradisiaca visione della donna angelicata. Nel viaggio psichedelico dall’Inferno al Paradiso, c’è un percorso che parla ancora a tutti ogni giorno, ed è proprio Doro con la sua saggezza montanara che ce lo fa cogliere. In scena la vacca Beatrice nel ruolo di sè stessa e Alberto Rizzi nei panni di Doro che racconta, esplora, scava e declama il testo dantesco, vero centro e fulcro dello spettacolo.

Biglietti: 40 euro (cena + spettacolo – inizio ore 19.30)

Possibilità di partecipazione al solo concerto a 15 euro (inizio spettacolo ore 21.30)

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

email: biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

info: info@barcoteatro.it; tel/sms 375576400

Domenica 5 dicembre (concerto di musica classica)

“Comedìa. #Dante 2021”

Quartetto Chagall, P. Pintar (voce narrante), F. Lopergolo (multivisioni)

Lo spettacolo teatrale “Comedìa” nasce con l'intento di far conoscere la passione di Dante per la Musica. La performance è concepita come un unicum che vede alternarsi e sommarsi una voce narrante, la proiezione di immagini e scenografie con grafiche digitali e, ovviamente, la Musica da camera, eseguita dal vivo dal Quartetto Chagall.

La multivisione - originale, realizzata appositamente per lo spettacolo - prevedrà un insieme di effetti astratti e immagini anche d’epoca, con giochi di luci e texture. I brani musicali consisteranno in frammenti tratti, tra le altre, da opere di Bach, Mozart, Beethoven, Ligeti, Shostakovic, Glass, Prokof’ev oltre ad effetti sonori, improvvisazioni e molto altro.

Verranno presentate le storie, le vite, le esperienze vissute da alcuni emblematici personaggi incontrati da Dante nell’Inferno, i quali saranno “dipinti sulla tela del palcoscenico” grazie ad immagini, luci, suoni e parole.

Appuntamento alle ore 18.

Biglietti: 10 euro interi / 5 euro ridotto studenti

