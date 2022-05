Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Prezzo non disponibile

Di seguito gli eventi del fine settimana al Barco Teatro di Padova.

Rassegne di musica e teatro “Barco Teatro 2022”, scopri tutti gli appuntamenti in programma

Sabato 7 maggio

Per la rassegna teatrale: “Declinazioni. 8 spettacoli tra tradizione e reinterpretazione”, sabato 7 maggio

Ester Alfonsi

Riverisco Madre

Monologo al femminile

Testi di Carlo Picchiotti

Regia Marzia Verdecchi

Scritto da Carlo Picchiotti e diretto da Marzia Verdecchi, “Riverisco Madre” è uno spettacolo insolito che racchiude in un atto unico 2 quadri, 2 personaggi, nel tentativo di cogliere gli elementi profondi della sensibilità femminile e misurarsi con l’espressione che ogni donna dà alle proprie emozioni ed ai propri sentimenti. Due donne dal carattere e dalla storia personale completamente diversa, si ritrovano a raccontarsi dallo stesso luogo: il parlatorio di un carcere. Amore, quell’amore per lo stesso uomo che ha dato loro il riscatto dell’anima. Una breve storia che ricerca la dignità femminile persa e ritrovata per strade tanto diverse, quanto simili.

Partecipazione

È possibile partecipare alla cena prima dello spettacolo oppure arrivare solo per assistere allo spettacolo.

Menu fisso consultabile sul sito https://www.barcoteatro.it/ e sulla pagina Facebook di Barco Teatro.

Biglietti

Euro 40 (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30;

euro 15 (solo spettacolo) - inizio spettacolo ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/2239700619520405/

Domenica 8 maggio

Per la rassegna di musica classica: “La scatola sonora”, domenica 8 maggio

ANA FERRAZ (flauto),

(flauto), LUIS ARIAS (pianoforte)

Duo flauto-pianoforte

Di Ninfe e fiori

Per il prossimo concerto della rassegna “La Scatola sonora” la flautista Ana Ferraz e il pianista Luis Arias, entrambi artisti formatisi alla prestigiosa scuola di musica “Reina Sofia” di Madrid eseguiranno un programma che ci trasporterà in un mondo di evocazioni letterarie e fantastiche.

Programma del concerto:

Franz Schubert, Introduzione e Variazioni su Trockne Blumen per flauto e pianoforte D 802

Antonin Dvo?ák, Sonatina in sol maggiore op. 100

Carl Reinecke, Sonata op. 167 “Undine”

Introduzione a cura di Alessandro Tommasi

Ingresso

Per entrare meglio nello spirito del concerto, Barco Teatro è aperto dalle ore 17 per degustazioni di caffetteria e pasticceria artigianale.

Biglietti

Euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Prenotazione obbligatoria a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/689888208998078

Per informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

Info web

