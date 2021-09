Cinque giorni di sport, musica e cultura immersi nel verde del Campo dei Girasoli

Un’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” nato dall’idea di mettersi in gioco e partecipare ad un bando indetto dal Comune di Padova per la gestione del Parco Campo dei Girasoli. L’obiettivo del progetto è creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale. E questo passa attraverso anche eventi culturali, concerti, spettacoli di teatro, laboratori, degustazioni e molto altro. Se passate al Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) è possibile trovare un chiosco che propone prodotti BIO e a Km0, un'area in allestimento per accogliere animali da cortile, gli orti, un teatro agricolo e 5 ragazzi pronti ad accogliere cittadini, famiglie e curiosi.

Da mercoledì 8 a sabato 11 settembre il Bains festival

Da mercoledì 8 a sabato 11 settembre sbarca al Campo dei Girasoli il Bains festival, un festival che unisce gli appassionati di sport e musica con l’obiettivo di avvicinare i giovani a discipline sportive innovative e particolari. Tutti i giorni, infatti, dalle 18.30 si svolgeranno tornei di Frisbee in collaborazione con Padova Ultimate Frisbee. Le serate saranno animate da un’alternanza di musica e suoni differenti. Si inizia con dj set a base indie rock, brit pop di Albi Soundpark per passare alle 21 all’indie italiano proposto da Alvischio dj. Giovedì 9 dalle 21 Varsavia un progetto di musica elettronica a cura di Giulio Patarnello, classe '99, che nasce a Padova a fine 2019. Il vasto e variopinto utilizzo dei sintetizzatori lo rende un progetto ricco di suoni e influenze diverse che spaziano dall'ambient alla techno, dal noise al lo-fi. Venerdì sarà la volta di Dodger e successivamente di No Label, produttore, compositore e polistrumentista italiano classe 1999 originario di Padova, il cui sound ha attirato l’attenzione di realtà internazionali. Protagonisti dell’ultima serata, sabato 11 settembre Mivergogno (Gatto Daniele) che dopo una vita passata dietro la batteria prende in mano la chitarra e impara gli accordi più semplici, quelli con cui poi realizzerà il suo primo lavoro cantautorale. E a seguire in bilico tra cantautorato lisergico e attitudine Diy, Dola è una delle voci più oblique e interessanti del panorama italiano. Un timbro vocale ruvido, un artista trasversale, sfrontato ma emotivo.

Giovedì 9 settembre

Giovedì 9 settembre all’Agriteatro del Campo dei Girasoli - un teatro all'aperto e a basso impatto ambientale in mezzo alla natura del Parco con sedute a terra e un numero limitato di sedute di cortesia su ballette di paglia – andrà in scena alle ore 20 lo spettacolo di Teatro ragazzi “Fagiolino sceriffo ecologico - teatro burattini”. Una favola moderna che affronta il problema dell’inquinamento in maniera non retorica, ma semplice ed efficace, consigliando di non abbandonare i rifiuti e di essere più attenti e sensibili alla natura e ai suoi prodotti. Questo spettacolo, dedicato ai bambini, non vuole essere un monito per ciò che ci sta man mano distruggendo, ma cerca in tutti i modi di sensibilizzare il pubblico più giovane verso quelle azioni che sembrano banali, ma che in fondo non sono altro che il primo passo verso una nuova coscienza ecologica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 10 settembre

Venerdì 10 settembre alle 15 attività sportive per gli amici a quattro zampe proposte dall'associazione Vita da cani Centro cinofilo. Alle 15 si svolgerà Open Day Sport a 4 zampe prova gratuita di treibball, agility dog, rally obedience e difesa (info e prenotazioni vitadacanipadova@gmail.com)

Sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre dalle 9.30 alle 13 seminario di Yoga e meditazione insieme al Maestro Paolo che durante la sessione fornirà alcuni esempi pratici di sequenze (sadhane) e pratiche meditative adatti a tutti, anche a chi non avesse esperienze precedenti. Solo 7 posti disponibili! Il costo a persona: 30 euro + 5 € tessera ARCI obbligatoria. Per iscriversi: info@campodeigirasoli.com

Domenica 12 settembre

Infine, domenica 12 settembre alle ore 17, secondo appuntamento della rassegna Verde Pastello di APS PLAY in collaborazione con Marta Zanetti e AIIG, con il contributo e patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. Il laboratorio “La protesta della natura!” prevede letture animate e laboratorio sul tema dei cambiamenti climatici per i bambini dai 3 ai 6 anni (partecipazione gratuita). Nell’ottica di promuovere il parco come luogo di benessere, come spazio collettivo di scambio e di bellezza generata dalle proposte culturali e, allo stesso tempo, di fornire stimoli culturali in sintonia con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente si propongono quattro appuntamenti con letture animate legate alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, per promuovere stili di vita ecologici e buone pratiche responsabili verso la Terra a partire dai più piccoli. Alle ore 20 Secret Concert, musicisti segreti vi aspettano al Campo dei Girasoli per riscaldarvi tra le loro note e regalarvi un'esperienza indimenticabile.

