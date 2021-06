Gli appuntamenti nel weekend da Maeli, la cantina di Baone

Tre appuntamenti nel fine settimana da Maeli, la cantina di Baone. Gli ospiti di Elisa Dilavanzo, cantiniera e ottima padrona di casa, non sono mai scontati, un po' come i suoi vini che, durante gli eventi del fine settimana, saranno sempre protagonisti.

Dalle passeggiate in vigna, alla scoperta di numeri, fienendo con la musica dal vivo. Non mancha nulla per accontare davvero tutti. Nel dettaglio:

Venerdì 11 giugno, ore 18.30 - Vigneti Aperti, vieni a scoprire una sinergia unica

Evento da Facebook: "Venerdì 11 giugno la nostra cantina ospiterà una speciale edizione di Vigneti Aperti. A partire dalle ore 18:30, la nostra Elisa Dilavanzo vi accoglierà tra le sue vigne, dove il vino ha origine, per raccontarvi la meravigliosa sinergia che da sempre unisce l'Uomo e la Natura.

La vita di un vigneto è scandita da fasi, momenti diversi dell'anno legati al ciclo delle stagioni e della Natura. Ripercorreremo queste tappe rappresentandole attraverso la danza: le danzatrici dell'Accadelmia Tersicore Danza, guidate da Ambra Falcinelli, interpreteranno il germogliamento e la fioritura del vigneto danzando tra i filari delle viti.

La loro danza renderà emozionale la degustazione dei nostri tre vini Maeli che Elisa ha scelto di proporre.

Dilante 2019, Vino rosato frizzante Veneto IGT, un vino col fondo, imbottigliato con i propri lieviti in fase di luna calante e rifermento in bottiglia, senza aggiunta di solfiti verrà abbinato ad un crostone di pane di grano duro lievitato con lievito madre dell'Az. Agr. Tre Archi (Malo Vicentino, VI) con burro e trota d'alta montagna affumicata di Paolo Tibaldo (Crespadoro, VI).

Seguirà Bianco Infinito 2018, un Moscato Giallo Veneto IGT secco abbinato a una "panzanella" di farina integrale con ricotta vaccina dell'Az. Agr. Arzerello, formaggi naturali, (Saletto, PD), pomodorini e basilico.

Infine, il Fior D'Arancio 2019, Colli Euganei DOCG Spumante, abbinato a una robiola di capra dell'azienda agricola Tiarca di Padova e a un crostino di lardo speziato dell'Az. Agr. Tre Archi (Malo Vicentino, VI).

Il costo, comprensivo della degustazione dei tre vini sarà di 26 euro. Cosa aspetti?

Per info e prenotazioni:

Tel. 3803825750

prenotazioni@maeliwine.com"

FB https://www.facebook.com/events/186692283343863

Sabato 12 giugno, ore 18 - Maeli&Soul con Geraldo Lafratta e Mattia Casarin

Evento da Facebook: "Continua la rassegna di #MAELISTAPPALARTE: Sabato 12 Giugno ti presentiamo il nuovo appuntamento di Maeli&Soul.

Questa volta parliamo di Numerologia... e a raccontarcela saranno i nostri ospiti d'eccezione: Geraldo Lafratta e Mattia Casarin che ci introdurranno al misterioso mondo dei numeri in compagnia di un buon bicchiere di vino Maeli!

Geraldo e Mattia ci illustreranno tutto ciò che può celarsi dietro dei semplici numeri, come la nostra data di nascita, attraverso la quale possiamo scoprire talenti e caratteristiche di ogni individuo…

Geraldo, infatti, studia e pratica Numerologia Ermetica ormai da anni, mentre Mattia Casarin è un presentatore, speaker radiofonico e show man. Questi talentuosi ospiti condivideranno l’esperienza che hanno maturato negli anni riguardo questa affascinante disciplina.

Geraldo è un artista istrionico, perciò la selezione dei vini in abbinamento non può che essere stupefacente!

Partiamo con Dilì 2017, Moscato Giallo Veneto IGT frizzante col fondo. Un vino macerato a lungo, come il suo intenso colore rivela, tanto da poter essere considerato un orange wine. Imbottigliato con i propri lieviti, riferimenta in bottiglia, senza solfiti aggiunti. Un vino naturale e dalla grande complessità aromatica. Un vino da formaggi complessi, per l'occasione abbinato a una ricotta vaccina affumicata e ad un formaggio stagionato arricchito dallacurcuma del Caseificio Sapori di Montegnago di Villaga (VI)

Proseguiremo poi con Dilante e chiuderemo con Rosso Infinito 2018 abbinato ad una bresaola di bufala dell'Azienda Agricola Scacco di Piove di Sacco, PD .

Come tutti gli eventi #Maelistappalarte, anche Maeli&Smile si svolgerà all'aperto e a numero chiuso, quindi affrettati a prenotare! I posti sono limitati!

Trovi i biglietti sul nostro sito bit.ly/scopri-maelistappalarte

Per info e prenotazioni:

Tel. 3803825750

email: prenotazioni@maeliwine.com

FB https://www.facebook.com/events/836671567231666

Domenica 13 giugno, ore 11 - Maeli Matinée - Eleonora Volpato

Evento da Facebook: "La mattinata di domenica 13 giugno vedrà le consuete degustazioni di Maeli Matinée accompagnarsi alle note d'arpa di un'artista d'eccezione: Eleonora Volpato.

Eleonora, laureata in arpa e musica da camera al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti e la lode, sta ora frequentando il master di management del teatro all’Accademia teatro alla Scala. Ha ottenuto primi premi assoluti in diversi concorsi internazionali. E’ stata Prima Arpa dell’Orchestra Filarmonica di Santiago del Cile e dal 2017 è prima arpa dell’orchestra Scarlatti di Napoli con cui ha partecipato a numerose tourneè in Cina. Da sempre attiva nella divulgazione musicale, la creazione di progetti personali le ha permesso di esibirsi in Russia, Paraguay e Spagna.

Il programma di questa matinée è un percorso dalla musica celtica a quella pop, e permetterá all’ascoltatore di conoscere il mondo dell’arpa. Le introduzioni che precedono i brani saranno l’occasione per raccontare qualche curiositá sui compositori e della storia dell’arpa.

Cosa aspetti? Prenota subito il tuo posto e goditi i vini e prodotti del tuo territorio!

Per info e prenotazioni:

Tel. 3803825750

email: prenotazioni@maeliwine.com

FB https://www.facebook.com/events/4000035573443169

Info web

https://www.facebook.com/Maeliwine/events/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...