Gli eventi del fine settimana al teatro Pietro d’Abano

Ricco programma di eventi al Teatro Pietro d’Abano di Largo Marconi, ad Abano. Da domani, giovedì 23 maggio, a sabato 25 ce n’è per tutti i gusti. E c’è pure il cinema, con le ultime repliche de “Il circo delle meraviglie” al Cine Movie Abano.

Giovedì 23 maggio

Si apre giovedì al foyer experience con “Giovedì si ride”, ideato da Dino Colombi, che vedrà stavolta la grande partecipazione di Gianni Astone, direttamente dallo show di successo nazionale “Colorado”. Il via alle 21.30 (ingresso 25 euro, con consumazione inclusa).

Venerdì 24 e sabato 25 maggio

Si prosegue tra venerdì e sabato con una doppia rappresentazione di “Italian Opera”, un grande concerto lirico che vedrà protagonisti come voce soprano, Olivera Mercurio, e Marco Dal Carobbo al pianoforte (inizio sia venerdì sia sabato alle ore 21.30; ingresso a 35 euro comprensivo di consumazione). Olivera Mercurio intraprende la carriera di cantante lirica con il debutto al Teatro nazionale Belgrado e dopo si esibisce a Vienna e al Teatro di Wiesbaden. Viene selezionata per lo stesso ruolo allo Jugendstill Theatre di Vienna. Con l’arrivo in Italia vince numerosi concorsi e debutta come soprano al Teatro Olimpico di Vicenza. Nell’ambito del Rossini Festival ha cantato “Il viaggio a Reims”, diretto dal Maestro Zedda e ha interpretato vari ruoli in altri teatri e festival. Dal 2013 ha iniziato l’attività come consulente di numerosi teatri dell’Est dove ha avviato collaborazioni con artisti italiani e favorito coproduzioni tra teatri italiani e di Bulgaria, Romania, Serbia, Croazia, Ungheria, Georgia, Russia. Da 4 anni è consulente esterno di Teatro di Belgrado. Marco Dal Carobbo inizia invece gli studi di pianoforte a dieci anni con il professor Bruno Grotto presso l’Istituto Musicale Veneto della Città di Thiene. Successivamente lavora con il M° Gabriele Dal Santo. Grazie al M° Massimo Zulpo ha sostenuto diversi esami presso il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. Ha seguito corsi di perfezionamento pianistico con i maestri Massimo Somenzi, Gabriele Dal Santo, Azumi Nishizawa, Andrea Bacchett.

Cinema

Infine, al Cine Movie Abano, sala cinematografica al piano terra del teatro, ultime repliche del film del regista Mario Chiavalin “Il circo delle meraviglie”, che vede tra gli altri protagonisti Pippo Franco e Iva Zanicchi. Previste cinque repliche fino a venerdì con orari 14.30, 17.30, 19.30, 21.15, 23.05.

