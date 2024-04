Gli eventi del fine settimana al teatro Pietro d’Abano

Prezzo non disponibile

Dal 25/04/2024 al 27/04/2024

Un ponte ricco di divertimento e musica al Teatro Pietro d’Abano.

Dal 25 aprile, per tre sere di eventi al nuovo foyer. Si apre, alle 21, con l’ormai consueto appuntamento con il Foyer Comics-giovedì si ride”. Presenta Dino Colombi. Con lui Lorenzo Napolitano, Luigi Spaccamonti e Lenny.

Si prosegue il giorno dopo, venerdì 26 aprile, ancora con uno spettacolo di Dino Colombi “Felice e Connesso”. Anche questo show avrà inizio alle 21. E’ il primo spettacolo sulla dipendenza del telefono della quale sono afflitti sempre più individui. Due ore di pure risate.

Si chiude sabato in musica. Ci sarà la performance della “Swing Avenue”, la band che propone brani composti dagli anni Quaranta in poi. Voce di Mario Giordano; pianoforte: Claudio Maccaluso. Via al concerto alle 21. Si consiglia la prenotazione.

«Stiamo proseguendo con un ricco programma di appuntamenti che valorizza il nostro nuovo foyer”, dice Isabella Biffi, titolare del teatro. “Appuntamenti di vario tipo che già in queste prime settimane sono stati molto apprezzati dal nostro pubblico».

Foto articolo da comunicato stampa