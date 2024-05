Gli eventi del fine settimana a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

È un gioiello ambientale capace di arricchire ulteriormente il valore storico e architettonico di Villa dei Vescovi: e proprio il Brolo, il parco di tre ettari e mezzo che avvolge il bene del Fondo Italiano per l’Ambiente Ets posto ai piedi dei Colli Euganei, nel fine settimana sarà teatro di due eventi speciali legati alla natura e ai giochi. «Ci rivolgiamo alle famiglie con due proposte legate alla scoperta della natura e alla biodiversità - spiega il direttore Alessandro Armani - grazie a delle speciali esperienze legate al nostro storico “parco agricolo”. Ma anche giocando e praticando attività ludiche».

Sabato 18 maggio

Si inizia sabato 18 maggio con Flora e Fauna nel Brolo della Villa. Camminate nella biodiversità. Con il doppio appuntamento alle 11 e alle 15 sarà possibile scoprire come il FAI si prende cura del Brolo, il Parco Agricolo della Villa, con delle speciali passeggiate nel verde. Il percorso terminerà nei pressi del nostro apiario, dove Roberto e Chiara di Apitaly ci racconteranno il loro lavoro quotidiano. A seguire una attività didattica per bambini.

Domenica 19 maggio

Domenica 19 maggio prevale l’aspetto ludico con la proposta All'Aria aperta: giochi e passatempi nel Brolo. Una ricca giornata da trascorrere nel grande Parco di Villa dei Vescovi tra visite speciali ed attività per famiglie. Questo il programma:

Ore 9 | Attività dedicata al benessere e alla connessione con la natura (forest bathing) a cura di Veronica - Natvibes Nature Experience

Ore 11, 12, 15 e 16 | Visite guidate alla Villa con approfondimento dedicato al Brolo.

Ore 11 e ore 15 | Laboratorio di realizzazione di un aquilone a cura della Coop- Idee Verdi.

Ore 11 e 14 | Visite con il giardiniere di Villa dei Vescovi sul Verde della Villa, a cura di Simone Bergamasco.

Ore 14 | Laboratorio di acquerello per bambini dai 3 anni in su, a cura di Lara Polito.

Ore 16 | Visita in apiario. Attività per tutti a cura di Apitaly.

Ore 17 | Passeggiata a piedi nudi nel parco a cura di VeronicaVf

E tra pochi giorni, in occasione della giornata mondiale della biodiversità (22 Maggio), il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano presenta le speciali visite nei suoi Beni nell’ambito della campagna promossa in campo nazionale.

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD); tel. +39.049 9930473

www.villadeivescovi.it | faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

Come arrivare a Villa dei Vescovi:

AUTO: Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Verona: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda.

Autostrada A13 Bologna-Padova: Uscita Terme Euganee, proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa. Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

IN TRENO: Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia). Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

IN AUTOBUS: L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Info sugli orari degli autobus: www.fsbusitaliaveneto.it

IN BICICLETTA: Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).