LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a giugno

Di seguito tutti gli eventi di maggio alla libreria La Feltrinelli di via San Francesco, 7.

Martedì 4 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

GIULIANO PASINI

L’ESTATE DEI MORTI

La morte che colpisce in uno sperduto borgo di montagna. Una ragazza annegata vent’anni prima che annuncia un duplice omicidio. Due donne sospette che scompaiono nel nulla nella stagione più bella, quando tra i boschi tutto sembra possibile, anche l’esistenza di creature maligne. Tutto questo nel romanzo giallo di Giuliano Pasini L’estate dei morti (Piemme). Conduce la conversazione la giornalista Sara Zanferrari.

Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre durante l'estate dei morti, le giornate sono calde, gli alberi incendiati dai colori delle foglie, l’Appennino splende di magia e i boschi attorno a Case Rosse sembrano incantati. A spezzare l’incanto è una telefonata al locale commissariato di polizia che annuncia il ritrovamento di due cadaveri in un casale abbandonato a Montecuccoli, la più piccola frazione del paese. Chi chiama è una giovane che si presente come Sibilla e accusa dell'omicidio "la Borda", una creatura protagonista di fiabe e filastrocche usate per tenere lontani i bambini dai luoghi pericolosi. Sibilla, però, non ha raccontato una favola. Due corpi di uomini orrendamente massacrati ci sono davvero, quella che non dovrebbe esserci è proprio lei. Sibilla, infatti, è morta da più di vent'anni, nel 1984, annegata mentre era in compagnia della sua migliore amica, Luce, figlia dei proprietari del casale in cui è avvenuto il delitto, che ha sempre spergiurato di non essere mai entrata in acqua, anche se era fradicia e che oggi sembra essere misteriosamente sparita nel nulla. Come e sparita nel nulla è la misteriosa donna che avrebbe dovuto cenare con le due vittime. Ben presente è, invece, la Stria, un'anziana cieca che appende agli alberi le "custodi" delle bambole fatte con dei legnetti intrecciati per trattenere le anime dei morti. Toccherà al commissario Roberto Serra e all’agente Rubina Tonelli cercare di dipanare i tanti misteri di una storia che si srotola tra passato e presente e coinvolge vivi e morti. Per farlo dovranno fare i conti con le loro paure più recondite di bambini, come incontrare una strega o sentire una nenia che viene dal nulla e annuncia, insieme a una fitta nebbia, l’arrivo della Borda, il mostro dei boschi. Giuliano Pasini affonda le mani in favole e tradizioni ancestrali e architetta un thriller psicologico mozzafiato, che evoca le paure più nascoste di tutti noi scrivendo un romanzo che ricorda, pur chiamando in causa forze apparentemente sovrannaturali, che il vero, unico mostro che abita la Terra è solo l'uomo.

Mercoledì 5 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO LANZOTTI

L’ALCHIMISTA DELLA LAGUNA

Un omicidio apparente, una cerimonia satanica e una casa maledetta. Dalla nebbia dei canali di Venezia alle ville patrizie sulla riviera del Brenta, tra esperimenti di alchimia e pericolosi complotti, Paolo Lanzotti nel romanzo giallo L'alchimista della laguna (tre60) compone un nuovo, splendido affresco che ci riporta nella Repubblica Serenissima all’epoca della sua inesorabile ma affascinante decadenza. Conduce l’incontro Patrizia Tazza.

Venezia, 1753. In una villa lungo la Riviera del Brenta muore il giovane nobilhomo Enrico Albrizi. Sembrerebbe trattarsi di suicidio, ma alcune circostanze inquietanti, come la posizione del cadavere, il volto ustionato e la presenza di simboli esoterici sulla scena del delitto fanno pensare che il giovane sia stato coinvolto in una cerimonia satanica. Alvise Geminiani, capo dell’Inquisizione, convoca Marco Leon per esaminare il caso. A Venezia intanto, Marco sta indagando su una serie di strani disegni erotici, e la chiamata di Geminiani lo costringe a lasciare il caso nelle mani dei suoi Angeli Neri. Giunto a villa Zulian, Leon si rende conto che molto probabilmente Enrico Albrizi è stato ucciso. Del resto, un po’ tutti, in quella casa, avevano motivi di rancore nei suoi confronti. Quando avviene un secondo omicidio, però, Marco sospetta che la pista da seguire vada ben oltre le mura della villa. E mentre, a Venezia, gli Angeli Neri continuano a indagare sui disegni erotici, Marco inizia a pensare che le due vicende possano essere collegate. La cerchia dei sospetti, a questo punto, si allarga enormemente. Tuttavia, se la ragione gli impedisce di dare credito alla pista satanica, come spiegare le strane circostanze legate al ritrovamento dei cadaveri? Per trovare l’assassino, a Marco non resta che scoprire il movente...

Giovedì 6 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MARCO MONDINI

IL RITORNO DELLA GUERRA

Marco Mondini professore di History of conflicts e Storia Contemporanea all’Università di Padova nel libro Il ritorno della guerra (Il Mulino) rilegge il racconto dei conflitti contemporanei attraverso l’immaginario delle guerre italiane fino a oggi, quando armi e morte sono tornate a occupare il nostro spazio quotidiano. Conduce l’incontro Filippo Focardi professore di Storia contemporanea all’Università di Padova.

Dal momento in cui è stata immaginata come Stato nazionale fino all’atto della sua nascita, durante le campagne del Risorgimento, e poi ancora attraverso le guerre coloniali, i conflitti mondiali e la lotta partigiana, la storia dell’Italia unita sembra un’unica narrazione di armi, conflitti e combattimenti. Certo, a conti fatti a essere tramandate sono più sconfitte (magari gloriose, più spesso umilianti) e ritirate caotiche che vittorie gloriose. Ma ciò non toglie che da oltre un secolo le memorie degli italiani, quelle scritte, quelle per immagini, quelle tramandate, siano affollate soprattutto dall’esperienza della morte sul campo di battaglia: la morte temuta, inferta, giustificata come sacrificio per la collettività, la morte onorevole.

Venerdì 7 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

FABIOLA DI SOTTO

CUCINA VEGETALE DA PAURA

Grazie alla profonda conoscenza della scienza culinaria unita alla semplicità della sua esperienza in famiglia, Fabiola Di Sotto @fabiolavegmamy, l’influencer e mamma veg più amata del web arriva finalmente in libreria con Cucina vegetale da paura (Vallardi). Un libro per tutti i gusti, anche quelli dei bambini, 100% veg e con tante soluzioni senza glutine.

Conduce l’incontro Ilaria Busato @ladispensavegana.

Sapevi che con i legumi si può fare di tutto? E che produrre formaggi vegani è un gioco da ragazzi? E ancora che con soli ingredienti vegani puoi preparare una cena gourmet ma anche piatti veloci e completi per i tuoi figli senza dover rinunciare alla bontà della tradizione? Dall’influencer e mamma veg più amata del web, un libro completo e golosissimo all’insegna del gusto 100% vegetale per navigare non solo colazione, pranzo e cena ma anche le occasioni speciali, il mondo dei lievitati e dei prodotti da forno, le creme da spalmare, gli snack, i formaggi e gli insaccati!

Lunedì 10 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

VALERIO SALE

HARMATTAN

Valerio Sale è ospite in occasione dell’uscita del romanzo Harmattan. Il vento e le spie (Calibano). Dialoga con l’autore Giovanni Punzo, direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Padova

Mauritania, 1990. I servizi segreti italiani appoggiano l’organizzazione di un golpe in cambio di un pacchetto di concessioni petrolifere. A capo della rete spionistica c’è Irene Carta, detta la Maestra, diplomatica sotto copertura. È lei infatti a reclutare il giovane agronomo di una Ong, mentre da Parigi arriva un ex terrorista per gestire un hotel particolare. Le attività procedono senza intoppi fino allo scoppio della Guerra del Golfo, quando i nuovi equilibri internazionali cambieranno tutte le carte in tavola: a quel punto anche la sopravvivenza dei protagonisti sarà in gioco.

Martedì 11 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

DAVIDE CAMPAGNA

UNIVERSO BENESSERE

Dall’autore del successo editoriale Food Fitness Davide Campagna, seguitissimo protagonista della pagina @Cottoaldente arriva il nuovo libro Universo Benessere (Gribaudo). Un manuale semplice e diretto, dedicato al benessere a 360 gradi , un traguardo che tutti possono raggiungere.

In questo libro i lettori troveranno tutte le domande e le risposte necessarie per migliorare il proprio livello di benessere, sia fisico sia mentale. Un testo pensato per chi fa attività fisica e per chi è sedentario, e magari non sa come iniziare a muoversi, una sorta di “ABC” che fornisce tutte le domande e le risposte: come iniziare a fare movimento (o come perfezionare le performan­ce se si è già allenati), come migliorare la qualità del sonno, l’importanza del respiro nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, il ruolo degli integratori naturali, il potere delle abitudini, quello della prevenzione e molto altro. Una guida es­austiva che si avvale dell’esperienza dell’autore e di alcuni “ospiti” d’eccellenza, esperti del settore. Tre grandi capitoli: il benessere nella vita di tutti i giorni, quello legato allo sport e all’attività fisica, quello riconducibile all’alimentazione. All’interno del libro infatti il cibo ha un ruolo fondamentale, dunque capiremo insieme cosa tenere in dispensa per preparare in modo veloce pranzi e cene gustosi ma anche ricchi di salute, come fare la spesa in modo efficace, su quale dieta focalizzarsi con oltre 40 ricette semplici da preparare, buonissime e ricche di salute, direttamente dalla cucina di Cotto al dente.

Mercoledì 12 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO GIBBA CAMPANARDI

LE MONTAGNE (IM)POSSIBILI

Paolo Gibba Campanardi ci racconta le sue montagne nel libro Le montagne (im)possibili (Rizzoli). Gibba ci accompagna in un incredibile viaggio verso l’alto le cui tappe sono tutte da scoprire, perché la cosa più emozionante di salire su una montagna è proprio godersi il percorso, non arrivare in cima. Partecipa lo scrittore Loris Giuriatti.

C’è qualcosa di vero nella fama oscura che le grandi vette si portano appresso, enfatizzata e stereotipata dall’etichetta di “montagne (im)possibili. Non è però qualcosa che appartiene alla natura delle montagne, quanto piuttosto ai rapporti che gli uomini intrattengono con loro. A partire dalla propria storia personale, Paolo “Gibba” Campanardi ci racconta le “sue” montagne: da quella del Monte Castello, la cima proprio dietro casa, che è diventata tragico teatro della morte del fratello, a quella del Monte Marrone dove ha vissuto un emozionante faccia a faccia con un branco di lupi. E poi ancora il Monte Cristallo, sulle Dolomiti, quando ha aiutato gli alpini del sesto reggimento a ricostruire il Bivacco Buffa. L’attrazione per la montagna ha portato Paolo molto lontano, perfino in Africa, sul monte Kasigau (Kenya), dove per arrivare in cima ha attraversato la savana, è salito sotto la pioggia battente ed è riuscito ad affrontare le temperature rigide delle notti africane.

Venerdì 14 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PIERPAOLO SPOLLON

TUTTO NON BENISSIMO

Pierpaolo Spollon, l’amatissimo attore della serie tv Doc - Nelle tue mani, è ospite per firmare le copie del suo romanzo d’esordio Tutto non benissimo (Ribalta). Un racconto che, con autoironia, riflette sulla superficialità con cui spesso si affronta la vita, e che prima o poi ti presenta il conto.

In una Genova autunnale, l’attore protagonista di una serie tv scorge per caso, in una libreria del centro, Martina, con cui è stato fidanzato una decina di anni prima. Che il destino l’abbia rimessa sulla sua strada lo fa riflettere, tanto da spingerlo a una rocambolesca ricerca della ragazza, svanita poco dopo nel nulla. Unico indizio per ritrovarla: la borsa di lei, abbandonata in un vicolo del centro storico. Con quel feticcio tra le mani, ritrovare Martina diventa per lui un’ossessione, ma anche un’opportunità per guardarsi finalmente dentro e mettere in dubbio molte delle sue certezze.

Lunedì 17 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ALESSANDRO DE CONCINI

UNA MENTE CHE FUNZIONA

Da Alessandro de Concini, l’ideatore del Metodo ADC, la realtà online numero uno in Italia per il supporto all’apprendimento e allo studio, arriva in libreria Una mente che funziona (Feltrinelli), un nuovo pratico libro per affinare le nostre capacità cognitive con tecniche scientificamente fondate e portare così la nostra mente al massimo della sua performance.

Partecipa all’incontro Gennaro Romagnoli.

Il lavoro, lo studio, la vita di tutti i giorni ci mettono continuamente di fronte a sfide che non si possono vincere solo con l’impegno. Neppure il talento basta: a tutte le età ci vuole testa, nel senso letterale del termine. Quelle della modernità sono sfide cognitive, mentali che si combattono a colpi di attenzione, memoria, concentrazione, apprendimento, motivazione, ragionamento, creatività, autocontrollo. Dopo Vince chi impara e Studiare non è una cazzata, Alessandro de Concini esplora nelle pagine di questo libro le nostre facoltà cognitive e le strategie più efficaci per allenarle. Perché sono così distratto e come posso migliorare? Come posso conservare informazioni e ricordi a lungo? Posso rallentare l’invecchiamento del cervello? Costanti e tenaci si nasce o si diventa? Esiste un modo per rimanere sempre motivato ed energico? Come posso fissare meglio ciò che studio? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta in questo libro pratico, ironico, serio ma non serioso, che offre una cassetta degli attrezzi fatta di tecniche efficaci e confermate dalla ricerca scientifica, adatte a chiunque, in qualsiasi situazione, a qualunque età. Per portare la mente alla sua massima performance in ogni fase della vita.

Martedì 18 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

LORENZA GENTILE

TUTTO IL BELLO CHE CI ASPETTA

Un paesino bianco nel cuore della Puglia. Una trentenne convinta di non combinarne una giusta. Uno spericolato viaggio verso il bello della vita in compagnia di un gruppo di personaggi irresistibili. Tutto questo nel nuovo romanzo di Lorenza Gentile Tutto il bello che ci aspetta (Feltrinelli). Conduce la conversazione la giornalista Sara Zanferrari.

Un tempo Selene era un vulcano di idee e di entusiasmo, ma adesso, all’alba dei trentaquattro anni, la vita degli altri le pare una serie interminabile di successi, mentre lei non ha ancora trovato la sua strada. Dove ha sbagliato? Dev’essere stato quindici anni prima, quando ha preso la sua prima decisione da adulta. È lì che sono rimaste impigliate le sue aspirazioni? Così, una notte, fugge precipitosamente da Milano verso un piccolo paesino bianco nel cuore della Puglia. È il posto dove è cresciuta, immersa in una comunità spirituale, circondata dall’affetto degli amici e della famiglia. La valle è sempre uguale, con la terra rossa punteggiata di ulivi e di trulli, il cielo azzurro e il mare che orla l’orizzonte. Peccato che, poco prima dell’arrivo, il motore della macchina fonda e che da lì in poi niente vada più per il verso giusto. Eppure, a volte sono proprio gli imprevisti a cambiarci la vita per il meglio. Perché se i pezzi di ricambio dell’auto tardano ad arrivare, al suo posto le viene messa a disposizione Amanda, una Uno rossa ricca di personalità. E se l’ashram dove viveva da bambina potrebbe deludere le sue aspettative, nel giro di poco Selene riabbraccia la sua vecchia tata Flora, fa nuove amicizie e inizia a prendersi cura di un asinello di nome Virgilio, per cui si cerca disperatamente una compagna. Soprattutto, trova il coraggio di mettersi sulle tracce di Maya, che è stata la sua migliore amica, e del ragazzo che amava. Tra gite in Salento, discussioni sul senso della vita, yoga all’alba e pomeriggi in cucina con persone che sembrano conoscerla davvero quando lei nemmeno sa più chi è, Selene ritrova la passione per quello che all’apparenza è inutile, ma che forse custodisce il segreto di una realizzazione più profonda. Per andare finalmente incontro a tutto il bello che l’aspetta.

Mercoledì 19 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO BERIZZI

IL RITORNO DELLA BESTIA

Dal 2019 sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi neonazisti, in questo suo nuovo saggio Il ritorno della Bestia (Rizzoli) Paolo Berizzi illumina con fatti, analisi e inchieste le ombre nere che si allungano sul Paese e che spalancano inquietanti scenari, imprevedibili fino all’elezione dell’attuale governo della destra italiana. Interviene Emma Ruzzon, Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Padova. Modera l’incontro il giornalista Enrico Ferro.

Nessuno pensa che possa tornare il fascismo storico, il regime dittatoriale dell’olio di ricino e del manganello, delle camicie nere e del fez. Ma il successo elettorale e l’arrivo al governo degli eredi diretti di un partito fondato dai reduci del Partito nazionale fascista e della Repubblica sociale italiana ha spalancato scenari imprevedibili fino a poco tempo fa e tuttora impensabili in gran parte d’Europa. Nell’Italia del 2024, in parlamento, al governo, ai vertici di istituzioni statali ci sono persone che celebrano le ricorrenze e le personalità del Ventennio, manifestano apertamente la loro allergia a tutto ciò che sa di antifascismo, assorbono e diffondono l’antisemitismo e il razzismo compendiati nel mito complottista della “sostituzione etnica”, si impegnano per limitare i diritti di donne, gay, lesbiche, persone transgender e famiglie non tradizionali, intrattengono relazioni pericolose con gruppi apertamente neofascisti e neonazisti che glorificano e praticano la violenza verbale e fisica. Il libro di Paolo Berizzi è il racconto di un ritorno: il ritorno della Bestia, nella forma di un fascismo pop che si confonde con un senso comune eternamente fascista. E? la storia della lenta transumanza, nell’Italia repubblicana uscita dalla Resistenza, dell’“Idea” – la parola in codice con cui i camerati vecchi e nuovi si riferiscono al fascismo – incarnata nella fiamma tricolore del Movimento sociale ancora presente nel simbolo di Fratelli d’Italia; e poi dello sdoganamento da parte di Berlusconi e del disperato tentativo di sorpasso a destra messo in opera dalla Lega di Salvini. Ma questo saggio è anche il tentativo di capire dove sta andando l’Italia che ha portato al governo Giorgia Meloni.

Giovedì 20 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MARIANGELA GALATEA VAGLIO

AFRODITE. LA VERITÀ DELLA DEA

Mariangela Galatea Vaglio nel libro Afrodite. La verità della dea (Giunti) rielabora con originalità i miti su Afrodite, dando finalmente voce a una dea fino a questo momento guardata in modo superficiale. Con uno stile coinvolgente l’autrice racconta tutte le epoche in cui è stata venerata, i suoi appassionanti amori umani e divini, i suoi scontri con le altre divinità. Conduce l’incontro la prof.ssa Bruna Mozzi.

Pensiamo di conoscere bene la dea Afrodite, o Venere per gli antichi Romani. Cosa può avere da dirci che non sappiamo già una divinità vanitosa e frivola, dea della bellezza e dell'amore, moglie fedifraga di Efesto, amante di Ares e Hermes? Tuttavia, questa è solo una minima parte della verità e Afrodite non è molto contenta di essere sempre stata sottovalutata e raccontata in modo così sbagliato e fuorviante. Per questo motivo, la dea ha deciso di prendere la parola e di narrare la sua versione della storia. Quella di Afrodite infatti, è una vicenda lunga come la storia del mondo e le sue tante vite sono tutte accomunate da una sola cosa: la volontà di essere libera e di combattere in nome dell'amore, come il suo potere di antica dea e forza primordiale della natura richiede.

Venerdì 21 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MICHELE A. CORTELAZZO

LA LINGUA DELLA NEOPOLITICA

Michele A. Cortelazzo professore emerito di Linguistica italiana all’Università di Padova e accademico ordinario dell’Accademia della Crusca incontra il pubblico in occasione dell’uscita del nuovo libro La lingua della neopolitica. Come parlano i leader (Treccani).

Nel 2013 la vita politica italiana ha vissuto una vera e propria rivoluzione: nelle aule parlamentari è entrata infatti una quota di eletti del tutto privi di esperienze politiche pregresse mai vista in passato. Le ripercussioni sul piano linguistico per conseguenza sono state davvero enormi: se il tradizionale, astruso “politichese” della prima Repubblica era già stato soppiantato, a partire dal 1994, da un linguaggio più colloquiale e comprensibile, la XVII legislatura (2013-2018) ha visto l’affermazione di quello che si può definire “socialese”, cioè un lessico adatto alla diffusione attraverso i social network, che accarezza, e spesso fomenta, le consuetudini più deteriori della comunicazione. Dal 2018, sul sito Treccani viene analizzato ogni quindici giorni un termine emergente di questa neopolitica. Basandosi sui risultati di tale osservatorio, il professor Michele A. Cortelazzo ha individuato una serie di tendenze linguistiche degli attuali politici, a iniziare dai leader – veri protagonisti di questa fase politica incentrata sulla personalizzazione –, ricostruendo la storia di tecnicismi, di modi di dire, di nuove parole politiche – vaghe come cambiamento; tipiche di una parte (patriota) o dell’altra (campo largo); nate per mascherare le idee proprie o manipolare quelle altrui, per denigrare gli avversari, per mostrare competenza, per creare un consenso emotivo – e di non pochi anglicismi (come recovery o underdog).

Lunedì 24 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

FEDERICA DE PAOLIS

DA PARTE DI MADRE

Federica De Paolis con Da parte di madre (Feltrinelli) ha scritto un rocambolesco, intimo, profondo romanzo autobiografico fatto di immagini, voci e atmosfere che trascendono la vicenda personale per tramutarsi, con toccante immediatezza, in una parabola esistenziale che investe tutti noi. Dialoga con l’autrice Valentina Berengo.

Allegra ed entusiasta, oppure malinconica e afflitta. Bellissima e fragile, con lo sguardo appena velato da “certi pensieri soffocati”. Così Federica racconta sua madre, la “fantasmagorica mamma bionda” dai gesti istrionici, dal portamento elegante attraverso cui traspare, in filigrana, un’irrimediabile insicurezza. L’autrice scava nella memoria per comporre il ritratto tenero e disincantato di una donna tutta luci e ombre, e al tempo stesso un tagliente spaccato di famiglia incorniciato nell’ambiente borghese di Roma. Con il suo sguardo di figlia, tra lo struggente desiderio di emulazione e la ricerca della propria identità, osserva la madre e la decostruisce. La rivede vicino al telefono, simile a un lepidottero intorno a un fascio luminoso, a sorvegliare la segreteria in attesa della chiamata di un uomo che non l’ama davvero. La rivede regina e poi schiava dei suoi amori – amori sghembi, fatti di assenza, desiderio, euforia e negazioni. La rivede madre e donna, modello e poi gabbia da cui liberarsi. Da parte di madre è la storia di un legame indissolubile, di scelte sofferte, della vita che ti prende e ti trascina via ma alla fine ti riporta lì dove tutto ha avuto inizio: la prima casa, tua madre. Federica De Paolis ha scritto un rocambolesco, intimo, profondo romanzo autobiografico fatto di immagini, voci e atmosfere che trascendono la vicenda personale per tramutarsi, con toccante immediatezza, in una parabola esistenziale che investe tutti noi.

Martedì 25 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ENRICO FRANCESCHINI

LA MOSSA GIUSTA

Incontro con Enrico Franceschini che presenta il romanzo giallo La mossa giusta (Baldini + Castoldi). Ispirato da un personaggio realmente esistito e da una storia veramente accaduta, un thriller mozzafiato sul più crudele dei giochi: gli scacchi, e sulla fuga senza fine di un ebreo errante attraverso il Novecento. Conduce la conversazione Irene Barichello.

Odessa, Ucraina, 1918. Mentre infuria la guerra civile fra rossi e bianchi, sette uomini sono contro un muro, davanti al plotone di esecuzione. Un attimo prima che i soldati bolscevichi aprano il fuoco, un ufficiale nota il nome di uno dei condannati e chiede se è il famoso scacchista. L’uomo risponde di sì. L’ufficiale non gli crede e gli propone di fare una partita. «Se vinci vuol dire che sei davvero il campione di scacchi e avrai salva la vita.» Il condannato a morte, Ossip Bernstein, è un ebreo ucraino, brillante avvocato d’affari e tra i più forti giocatori di scacchi al mondo. Dà scacco matto all’ufficiale, viene rilasciato, si imbarca con la famiglia su una nave inglese, raggiunge Parigi. La rivoluzione di Lenin gli ha fatto perdere la fortuna accumulata a Mosca, ma in Francia torna ad arricchirsi: senonché perde tutto altre due volte, nel 1929 per il crollo di Wall Street, nel 1941 per l’invasione nazista, che gli porta via anche un figlio, spedito nei lager dell’Olocausto. Attraversando a piedi clandestinamente i Pirenei, Ossip si rifugia a Barcellona, dove viene arrestato dalla polizia franchista. A salvarlo sono ancora una volta gli scacchi, con una serie di coincidenze che finiscono per fargli incontrare di nuovo l’ufficiale russo battuto a Odessa: ora è un importante consigliere del Cremlino. Il russo pretende di avere la rivincita mentre una partita ben più drammatica, scatenata dalla scoperta di missili sovietici a Cuba, porta Usa e Urss sull’orlo della terza guerra mondiale: riuscirà il vecchio campione a fare la mossa giusta, stavolta non per salvare la pelle bensì per evitare l’ecatombe nucleare?

Mercoledì 26 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

DANIELE NUCCI E VINCENZA GIANFREDI

DIETA MEDITERRANEA

Vincenza Gianfredi è una dottoressa ricercatrice e specialista in medicina preventiva , Daniele Nucci un dietista con alle spalle un passato da chef professionista, entrambi nel nuovo libro Dieta Mediterranea (Gribaudo) ci guidano in un viaggio nello stile alimentare che per storia e tradizione ci appartiene di più, intrecciando ricordi ed evidenze scientifiche. Ospite dell’incontro la dott.ssa Antonella Viola autrice della prefazione del volume.

Alzi la mano chi non si è mai lasciato ingannare da promesse miracolose su fantomatici effetti benefici di un alimento o su poteri dimagranti di diete facili e senza sforzi. Questo perché di diete ed eventuali effetti salutari si parla diffusamente, molto spesso senza una vera conoscenza scientifica. La sfida dei nostri giorni, dunque, e? proprio quella di districarsi tra miriadi di informazioni a volte false, ingannevoli, incomplete o semplicemente vere ma difficili da comprendere. Fortunatamente esiste un metodo che promette quello che mantiene ed e?, almeno per noi italiani, semplice, a portata di mano e sostenibile. Non e? un caso che la dieta mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate nel mondo (e infatti e? fra le poche diete avallate da moltissimi studi scientifici, recenti e non). Questo libro, scritto da una giovane coppia di studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la dieta mediterranea alla luce delle ultime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, consigli pratici e suggerimenti, ricette facili e veloci da preparare rendono questo testo un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare, con semplicità, il piacere della buona tavola e la consapevolezza che, davvero, “siamo quello che mangiamo”.

Giovedì 27 giugno – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PERSONAL BOOK SHOPPER

Continuano gli appuntamenti con Valentina Berengo, la Personal Book Shopper che, con il gruppo di lettura della Feltrinelli di Padova sceglie, propone e analizza i libri che aiutano a indagare lo stato d’animo attraverso il piacere della lettura.

Info web

https://www.lafeltrinelli.it/punto-vendita/padova/lf-padova/16