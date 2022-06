Zed!, tutti gli eventi del mese di giugno

Di seguito tutti gli appuntamenti di giugno 2022 del Veneto targati Zed

Dopo un mese di maggio all'insegna del tanto desiderato "ritorno alla normalità", che ha visto in particolare il Gran Teatro Geox e la Kioene Arena di Padova tornare a riempirsi di fan ed ospitare il meglio della musica nazionale e internazionale, Zed presenta un calendario per il mese di giugno segnato da altri concerti imperdibili nelle venues del Veneto.

Martedì 14 e giovedì 16 giugno

Si parte con il pop travolgente dei Pinguini Tattici Nucleari per due date: martedì 14 giugno alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) e poi giovedì 16 giugno alla Kioene Arena di Padova.

Dopo due anni che li hanno visti prima balzare e poi rimanere ben saldi ai vertici delle classifiche, con l'avvicinarsi del primo miliardo di stream della loro musica, la band capitanata da Riccardo Zanotti è tornata in scena venerdì 27 maggio con il nuovo singolo "Giovani Wannabe", che si candida di diritto ad essere la hit dell'estate italiana. Con il record di certificazioni nel 2021 secondo FIMI (tra dischi d'oro e di platino siamo nell'ordine delle decine), i Pinguini Tattici Nucleari si apprestano a riabbracciare il loro pubblico, che finalmente - oltre che con gli stream - potrà tornare a far sentire con la propria voce tutto il suo affetto per la band di Bergamo.

Sarà poi la volta di un altro appuntamento che si preannuncia indimenticabile: sabato 18 giugno infatti Cesare Cremonini salirà sul palco dello Stadio Euganeo di Padova!

Biglietti pressoché sold-out per una delle stelle più luminose della musica italiana, quasi un'istituzione per la sua capacità di mettere d'accordo generazioni anagraficamente distanti ma accomunate dall'amore per la sua musica. Dopo l'uscita a febbraio 2022 del suo sesto album in studio "La ragazza del futuro" e l'annuncio del tour estivo, il cantautore bolognese ha così commentato la sua posizione, tra presente e futuro: "Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022".

Domenica 26 giugno spazio invece ad Ariete, assoluta rivelazione dell'indie-pop italiano degli ultimi anni, pronta ad incantare un'Arena Live Geox da tutto esaurito.

Arianna Del Ghiaccio, questo il suo vero nome, è una cantautrice romana classe 2002, che si è fatta conoscere negli ultimi due anni con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale, diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 "Spazio" e "18 anni" ha vissuto nel 2021 un'estate da protagonista grazie al successo del singolo "L'Ultima Notte" (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix "Summertime" e scelto inoltre per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nel 2022 è arrivato poi il primo album "Specchio", che ha dimostrato una maturità artistica che a 20 anni pochi altri oltre a lei possono vantare.

Dall'indie di Ariete si approderà poi al rap di Ernia, in concerto mercoledì 29 giugno sempre all'Arena Live Geox.

Classe '93, milanese doc, dopo una lunga gavetta Ernia è salito alla ribalta nel 2020 con il singolo Superclassico, vera e propria colonna sonora di quell'estate (e oltre) che gli ha regalato ben 6 dischi di platino. Aldilà delle hit radiofoniche, Matteo Professione in arte Ernia si è affermato negli anni come uno dei mostri sacri del rap italiano, a cui ha regalato dischi di grande spessore e successo come "68" (2018) e "Gemelli" (2021), richiamando attorno a sè un pubblico ampio e fedele. Che ora è pronto a riabbracciarlo sotto il cielo di Padova.

Il mese si chiude infine col botto, all'insegna della grande musica internazionale: giovedì 30 giugno nel contesto dello Sherwood Festival (Park Nord Stadio Euganeo) saranno protagonisti gli Skunk Anansie, a Padova per l'unica data a Nord-Est del loro tour.

La band capitanata da Skin, tra le rock band britanniche più famose di tutti i tempi, prima della pandemia aveva pubblicato il disco live "25LIVE@25", un doppio album con il meglio del loro repertorio registrato del vivo in diversi show. Un disco che immortala la loro forza dal vivo con spettacoli elettrizzanti, ricchi di enfasi e dalla potenza incontenibile. Non mancheranno i loro migliori brani di sempre come "Hedonism", "Charlie Big Potato", "Because of You", "Secretly" e moltissimi altri estratti dai loro fortunati 6 album in studio. Per chiudere questo giugno 2022 in bellezza è quindi doveroso non lasciarsi sfuggire questo appuntamento: farselo raccontare dagli amici sarebbe imperdonabile.

I biglietti ancora disponibili sono acquistabili sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets.

Info venues:

- la Zoppas Arena è il più importante palasport di Conegliano (Treviso), situato Viale dello Sport, 2. La struttura, inaugurata nel 2008, ospita i grandi eventi musicali e culturali, e i tour nazionali dei più grandi artisti in concerto.

- la Kioene Arena è tra i più importanti palazzetti dello sport del Veneto ed è situata in Via S. Marco, 53 a Padova. È casa del Volley Padova e teatro del campionato di pallavolo maschile SuperLega, ma anche dei migliori concerti di artisti nazionali e internazionali.

- l'Arena Live Geox è lo spazio per i concerti all'aperto allestito all'esterno del Gran Teatro Geox, uno dei più importanti teatri d'Italia ed Europa, situato in via Giuseppe Tassinari, 1 a Padova.

- lo Stadio Euganeo è la casa del Calcio Padova, nonché il secondo impianto sportivo del Veneto per capienza. Ma è anche uno dei principali punti di approdo per i migliori artisti nazionali e internazionali in concerto. Si trova in viale Nereo Rocco, 60 a Padova.

- lo Sherwood Festival è uno dei più grandi e longevi festival musicali in Italia. Ha luogo nel Parcheggio Nord del sopracitato Stadio Euganeo.

Info

https://zedlive.com/

info@zedlive.com