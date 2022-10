Halloween a Este, un weekend da paura con appuntamenti ed eventi per tutte le età

La Città di Este promette un weekend davvero da paura in occasione di Halloween, con appuntamenti ed eventi per tutte le età, realizzati in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio.

Ecco gli eventi in programma

Per chi ama l’avventura, la magia e gli enigmi, in collaborazione con Great Escape e Habylon/Incantica, il Comune di Este propone:

HABYLON

Il 30 e 31 ottobre, un divertente gioco-avventura presso i Giardini del Castello Carrarese, dalle 16 alle 20.30.

Quando l’incantesimo Abmentis colpisce il Castello, i partecipanti dovranno giocare di squadra per imparare l’arte della magia, in un’esplorazione di 90 minuti dedicata a ritrovare tutti i maghi di Habylonia.

Per informazioni e iscrizioni: https://habylon.com/

IL GRIFONE DI CNOSSO – Escape Room a cura di Great Escape

L’escape room di difficoltà medio-alta è dedicata a squadre composte da un massimo di 8 giocatori e si svolgerà sabato 29 e domenica 30 ottobre, ma anche nei giorni 5-6-12-13-19 e 20 novembre presso la Torre del Soccorso del Castello Carrarese.

I partecipanti residenti nella Città di Este avranno uno sconto sul costo della sessione.

Per le iscrizioni: https://www.greatescape.it/ este_grifone_cnosso/

Per informazioni: info@greatescape.it o whatsapp o telegram ai numeri 348 2831944 o 347 0397227

“Sono passati 226 anni dal mio ultimo ricordo… la grande battaglia di Castlerigg… non so per quale motivo, ma sono tornata in vita. Devo riportare in auge l’antico Grifone! …”

Alcuni manoscritti del 1821 sono stati ritrovati in una stanza segreta durante il restauro della torre del soccorso al castello Carrarese di Este: antiche battaglie, casate millenarie, strani simboli… La stanza del Grifone è piena di misteri, entrate nel Castello, ma attenti, forse la storia del labirinto di Cnosso non è solo una leggenda…

---

L’Associazione Este in Centro, in collaborazione con Pro Loco Este, propone invece l’iniziativa dedicata alle famiglie “ESTE DA BRIVIDI”, con spettacoli, laboratori e magie divertenti ed entusiasmanti per i più piccoli.

Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre, il centro storico di Este si tingerà delle sfumature più terrificanti, con un programma da brivido.

ESTE DA BRIVIDI

Sabato 29 ottobre

La Piazza delle Ombre Nere (Piazza Maggiore)

• Spettacolo di Micromagia: 16.00 - 17.00 - 18.00

• Laboratori didattici

• Giochi di Fuoco: 17.30 - 18.30

Il Bosco delle Scope magiche (Piazza Trento)

• Giochi in legno

Domenica 30 ottobre

La Piazza delle Ombre Nere (Piazza Maggiore)

• Spettacolo di Micromagia: 16.00 - 17.00 - 18.00

• Laboratori didattici

• Balli di gruppo: 16.30 - 17.30

• la Carrozza del Cocchiere Nero

Il Bosco delle Scope magiche (Piazza Trento)

• Giochi in legno

• Spettacolo di Micromagia: 16.30 - 17.30 - 18.30

La Torre dello Stregone (Torre orologio - spettacolo gratuito ma su prenotazione)

• Spettacolo di Micromagia: 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.15

Lunedì 31 ottobre

La Piazza delle Ombre Nere (Piazza Maggiore)

• Spettacolo di Micromagia: 16.00 - 17.00 - 18.30

• Laboratori didattici

• Balli di gruppo: 16.30 - 17.30

Il Bosco delle Scope magiche (Piazza Trento)

• Spettacolo di Micromagia: 16.30 - 17.30 - 18.30

La dimora oscura dell'Uomo Misterioso (Teatro filodrammatici - spettacolo gratuito ma su prenotazione)

• Spettacolo di Micromagia: 16.00 - 17.00 - 18.00

Prenotazioni degli spettacoli e biglietti: https://bit.ly/3DqkTyc

---

Nei giorni 30 e 31 ottobre, la Pro Loco di Este propone alcuni spaventosissimi laboratori creativi ed incontri con letture animate dedicati ai più piccoli, che si svolgeranno presso la Sala San Rocco.

LABORATORI DA BRIVIDI

domenica 30 ottobre - ex Chiesetta di San Rocco

ore 15 laboratorio creativo “La streghetta”

ore 16 laboratorio creativo “Lo scheletro”

ore 16.30 laboratorio creativo “Il sangue di vampiro”

ore 17 laboratorio creativo “La zucchetta”

Per tutto il pomeriggio LETTURE ANIMATE DELL’ORRORE

lunedì 31 ottobre - ex Chiesetta di San Rocco

10-12 e 15-18.30 : trucco zombie per adulti e bambini

Per tutta la giornata LETTURE ANIMATE DELL’ORRORE

Per informazioni: 0429 3635 - info@prolocoeste.it

---

MUSEO NAZIONALE ATESTINO

Il Museo Nazionale Atestino propone una serata di apertura straordinaria, dalle 20.00 alle 23.00, con visita guidata tematica alle ore 21 dedicata a "Superstizioni, malocchi e scongiuri".

Per informazioni: https://atestino.cultura.gov. it/

drm-ven.museoeste@cultura.gov. it

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/halloween-a-este-eventi-da-brivido-per-tutte-le-eta

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.comune.este.pd.it/it/news/halloween-a-este-eventi-da-brivido-per-tutte-le-eta