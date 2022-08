Eventi e incontri del progetto “Lezioni di atterraggio”, le iniziative del mese di agosto

L’associazione La Fattoria in Città, nell’ambito del progetto “Lezioni di atterraggio”, propone una serie di iniziative per animare il Quartiere 3 nel mese di agosto.

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita.

Evento organizzato in collaborazione con il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento del Comune di Padova, la Consulta 3A, nell’ambito del Bando Vivi il Quartiere 2022.

Programma

22 agosto, ore 08.30 - 12.30

presso la sede di La Fattoria in Città (via Pietro Maroncelli 130)

“A scuola di natura, attività di gestione della natura in estate, Ortolando il mio orto in città, la cura degli amici da pet”, a cura di La Fattoria in Città

27 agosto, ore 15 - 18

presso la sede di La Fattoria in Città (via Pietro Maroncelli 130)

“A scuola di natura, diamo i nomi agli alberi del nostro quartiere”, a cura di La Fattoria in Città

27 agosto, ore 14 - 18

presso la sede di La Fattoria in Città (via Pietro Maroncelli 130)

“A scuola di passato, l’etnografia del territorio racconta - ricostruiamo il passato”, a cura di Viviamo Villa Breda

11, 18, 25 agosto, ore 18 - 20

presso il giardino Esperanto

“Attività motoria per agire sulla flessibilità, sulla tonificazione muscolare e sull’equilibrio”, a cura di Way 41

13, 20, 27 agosto, ore 14 - 18

presso al sede di La Fattoria in Città (via Pietro Maroncelli 130)

“Il volontariato nel territorio: tante piccole azioni di sostegno”, a cura di La Fattoria in Città

Per informazioni

Associazione La Fattoria in Città

cell. 348 237 8167

pagina Facebook

Info web

https://www.padovanet.it/evento/eventi-del-progetto-lezioni-di-atterraggio

