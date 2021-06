Gli eventi di luglio da Terra Felice di Arquà

Di seguito tutti gli eventi alla Cantina Terra Felice di Arquaà Petrarca di luglio 2021.

Scarica il depliant con tutti gli eventi di luglio

Info e prenotazioni al 3477025928 (tel o Wahtapp) https://www.cantinaterrafelice.it/coltiviamo-il-benessere

Scopri tutti gli eventi della rassegna estiva

Domenica 4 luglio

ore 10 "Detox Yoga"

Una lezione disintossicante per la mente e per il corpo

ore 10 "Respirazione energetica"

Il tuo benessere attraverso il respiro

Giovedì 08 luglio:

19.30: piccolo benvenuto

20-21: presentazione libro Federico Maria Rivalta ci presenterà "il Diaro nascosto" 21-22.30: light dinner con Ser Pertracco Enoristorante.

Contributo Light Dinner: 30 euro giovedì 22 luglio:

19.30: piccolo benvenuto

20-21: presentazione libro Nicola Manupelli ci presenterà "In Viaggio con Gatsby e Fellini" 21-22.30 Light Dinner a cura di ristorante Corte Verde Chiara Contributo Light Dinner: 30 euro

19.30: piccolo benvenuto

20-21: presentazione libro Valia Benedetti ci presenterà il suo "Autobiografia del coraggio" 21-22.30 Aperitivo a cura di Clafè

Bistrò Contributo aperitivo: 20 euro

I Gioielli in Bottaia

Domenica 11 luglio 2021 - dalle 17

Benessere: quando i gioielli di Zampieri 1828 incontrano i vini di

Cantina Terra Felice in bottaia e sul prato vi aspetta Radici - Terra e Gusto con i suoi cibi d'autore.

18: Mostra di gioielli nella nostra bottaia.

Dalle 19 aperitivo o light dinner sul prato

a cura di Radici - Terra e gusto e con i vini di Cantina Terra Felice.

Contributo: Aperitivo dai 15 euro, Light Dinner 55 euro.

Sognante

Sabato 17 luglio2021

Aperitivo dalle 19 concerto ore 21

Concerto: Voce: Marina Carturan Chitarra: David Soto Chero

Viaggio tra musiche e poesie che risuonano dai porti dell'Adriatico alle rive lusitane dell'oceano.

Questo è un viaggio nella voce dei popoli, una voce che porta l'anima della povera gente, le sue fatiche, lamentele, imprecazioni e rinunce, le ingiustizie che subisce, il suo oscillare fra la voglia di riscatto, di sovvertire l'ordine delle cose e l'accettazione paziente della propria condizione....

Il Clafè Bistrò ci delizierà con i suoi aperitivo Light Dinner dalle 19

Contributo: aperitivo a consumo oppure Light Dinner 30 euro

Sponsor by Lexeus

"Luci rosse a Venezia"

Anedotti e curisità di alcuni figure femminili della Serenissima domenica 18 luglio - 20.30

Torna la nostra prof. Lorenza Spolaore con i suoi intriganti racconti su Venezia.

Fatti storici accaduti e sconosciuti ai più.

La cena, curata da Francesco e Alberto dell'Osteria a Modo Mio, sarà un percorso sei piatti tipici di Venezia in abbinamento ai vini di Cantina Terra Felice

Contributo cena seduti : 45euro (4 portate) con vini abbinati (4 calici)

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

Tutti gli eventi sono su prenotazione

Per alcuni eventi si richiede una prevendita, pari al 30% del contributo, verrà inviato un link dove poter effettuare il pagamento In caso di maltempo, gli eventi verranno spostati in luoghi alternativi. Le prenotazioni possono essere fatte via tel o whatsapp al 3477025928 o scrivendo a info@cantinaterrafelice.it

Per ogni altra informazione rivolgersi ad Elena al 3477025928.

Per avere ulteriori notizie sugli eventi collegarsi a https://www.cantinaterrafelice.it/coltiviamo-il-benessere

Per ulteriori dettagli sulla rassegna estiva

Cantina Terra Felice

Via Marlunghe, 19, 35032 Arquà Petrarca PD

