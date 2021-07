Eventi weekend Maeli: musica, degustazioni e relax alla cantina di Baone

Orario non disponibile

Di seguito tutti dli eventi del weekend in programma alla cantiana di Baone Maeli.

Sabato 10 luglio

Maeli&Soul - Emanuela Benvegnù & Mattia Casarin

Maeli è lieta di presentare un nuovo appuntamento di Maeli&Soul, un incontro speciale per un sabato unico.

A farci compagnia ci sarà Emanuela Benvegnù, esperta grafologa e psicologa della scrittura. Al suo fianco, Mattia Casarin noto showman rodigino. Ci addentreremo tra i segreti di questa disciplina nata a inizio ‘800 per studiare pensieri, tendenze ed emozioni a partire dai tratti della penna.

Nel pomeriggio sarà possibile far analizzare le proprie firme e scoprire nuovi aspetti di noi stessi che solo la grafologia può vedere. Accompagneranno l’evento i migliori vini in degustazione e alcuni prodotti tipici locali a chilometro zero.

L'evento avrà inizio alle ore 18.30 ed il costo è di 26 euro a persona, degustazione compresa

Domenica 11 luglio

Maeli Matinée - Pops Lite

Un appuntamento imperdibile per la prossima domenica di Maeli Matinée. Ospiti della cantina saranno i Pops Lite, una delle band più amate del territorio patavino.

Le bellissime voci di Fiorenza Franceschi ed Enrico Merigliano, accompagnate da Andrea e Alessandro Garbellotto trasformeranno il giardino di Maeli in un viaggio suggestivo nel tempo e nei grandi classici del Rock e Pop acustico.

Accompagneranno lo spettacolo i vini migliori, da degustare nel massimo relax con alcuni prodotti tipici dei migliori produttori locali.

L'evento avrà inizio alle ore 11 ed il costo è di 26 euro a persona, degustazione compresa.

