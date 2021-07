Eventi weekend Maeli: musica, incontri, degustazioni e relax alla cantina di Baone

Eventi da Facebook https://www.facebook.com/Maeliwine/events/

Di seguito tutti dli eventi del weekend in programma alla cantiana di Baone Maeli.

Sabato 17 luglio

Maeli&Book con Dora Esposito

Preparati a vivere un sabato tutto al femminile. Il 17 luglio dalle 18.30 sarà ospite del terzo appuntamento di Maeli&Book Dora Esposito.

Influencer, scrittrice e blogger, ci accompagnerà tra le pagine del suo romanzo “Un giorno ti racconterò”.

In degustazione proporremo Dilante 2019, rosé il cui colore rappresenta la femminilità. Verrà abbinato come sempre alla trota "baffa" d'alta montagna di Paolo Tibaldo (Crespadoro, VI).

Proseguiremo con Dilì 2019, fresco, citrino, abbinato a una stracciatella di bufala agli agrumi, in omaggio alle origini partenopee di Dora.

Chiuderemo con un insolito Rosso 2018, servito fresco, abbinato ad un involtino di carne salada.

Domenica 18 luglio

Maeli Matinée - Lubjan in concerto acustico

Terzo appuntamento, domenica alle ore 11, per le nostre Maeli ???????? ???????? di luglio con il meglio della musica e dei prodotti del territorio.

Anche per questa domenica l'aperitivo sarà dedicato al famoso ?????? ???????, quello con la giuggiola, che precederà la degustazione gourmet di Maeli!

Ospite speciale di questa matinée sarà Giovanna Lubjan in arte "??????", una delle voci più interessanti, per talento e originalità, del panorama musicale indipendente e sicuramente una delle voci più amate e rappresentative del nostro territorio. Ritorna sul palco, in occasione della nostra matinée, con un ???????? ??????????? ???? ? ???????? dove proporrà alcuni pezzi originali e una rivisitazione di brani pop acustici.

In ???????????? una selezione dei migliori vini Maeli!

Come aperitivo serviremo lo ?????? ??????? di benvenuto, abbinato ad uno sfizioso spiedino estivo.

Continueremo con in nostro ????? ????, il Moscato Giallo col fondo, un vino fresco, citrino che profuma di agrumi, abbinato ad una focaccia di grano duro di Tre Archi (Malo Vicentino, VI).

Per finire concluderemo con il nostro ???? ?'??????? ????? il nostro spumante preferito, ben più che un vino da dessert! Ve lo dimostreremo abbinandolo al piatto freddo estivo per eccellenza: ???????? ? ????????????

??????? ?? ??? ????? ? ????? ? ?????? ??? ???????? ???????? ??? ? ????? ???????

