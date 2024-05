LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a maggio

Di seguito tutti gli eventi di maggio alla libreria La Feltrinelli di via San Francesco, 7.

Giovedì 2 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

RAMIRO DE MAEZTU

GLORIA E DECADENZA

Presentazione del libro del grande giornalista spagnolo Ramiro De Maeztu Gloria e decadenza. Una interpretazione del Don Chisciotte (Rubbettino). Intervengono il curatore prof. Sebastiano Leotta con il prof. Luca Piantoni e il critico letterario e filosofo prof. Adone Brandalise docente di Teoria della Letteratura all’Università di Padova.

Quasi sconosciuto in Italia, Ramiro de Maeztu (1874-1936) è stato il principe del giornalismo spagnolo del Novecento. Dopo aver attraversato alcuni snodi ideologici del XX secolo, come il socialismo liberale e il sindacalismo, e dopo anni di soggiorno in Inghilterra dove collaborò alla rivista «The New Age», assieme a Ezra Pound e Gilbert K. Chesterton, svilupperà una visione cattolica e conservatrice della realtà e posizioni politiche monarchiche e nazionaliste. Questa sua conversione stupirà molti suoi amici, tra cui José Ortega y Gasset e Pío Baroja. Scoppiata la guerra civile, nell’ottobre del 1936 Maeztu viene fucilato a Madrid perché considerato uno dei mandanti morali del colpo di stato contro la Repubblica. Secondo Jorge Luis Borges, che ebbe modo di frequentarlo in Argentina, questo saggio sul Don Chisciotte appartiene alle pagine più belle mai scritte dal giornalista. Il Don Chisciotte, infatti, è l’opera dove meglio si comprendono la decadenza della Spagna del XVI secolo e il fallimento dei sogni imperiali di Filippo II. Romanzo della disillusione e del disinganno, il capolavoro di Cervantes è anche il libro universale della volontà eroica che cerca di realizzare, senza riuscirci, la giustizia e il bene tra gli uomini. Ma anche se l’eroe del romanzo alla fine morirà nella tristezza e nella sconfitta la sua immagine, scriverà Maeztu, «continuerà per sempre a ondeggiare nell’atmosfera, come un ideale da seguire».

Venerdì 3 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

DEMOCRAZIA A RISCHIO

MIMMO FRANZINELLI

MATTEOTTI E MUSSOLINI

In occasione del centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti lo storico del fascismo e dell’Italia repubblicana, Mimmo Franzinelli presenta il libro Matteotti e Mussolini (Mondadori). Un testo documentato e avvincente, che si leva al di sopra dei cliché sulla tragica fine del deputato socialista e dal quale emergono le variegate sfaccettature della sua personalità: un politico acuto, tenace, colto e visionario, il cui insegnamento conserva aspetti di persistente attualità. Conduce l’incontro Marco Almagisti professore associato di Scienza Politica all'Università di Padova. Ospite il prof. Emilio Franzina già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Verona.

A un secolo dal delitto Matteotti, il ricordo del deputato socialista rischia di rimanere confinato alle terribili modalità della sua morte, che hanno fatto di lui un’icona del martirio. A ciò si è aggiunta l’evocazione di una poco convincente pista affaristica sulle ragioni dell’omicidio, che in realtà fu la risposta di Mussolini all’intollerabile sfida di quel tenace e inflessibile avversario che in Parlamento lo contrastava efficacemente. È dunque rimasto trascurato e poco conosciuto il vero Matteotti: il politico animato da un intransigente progetto riformista, il coerente assertore di una lungimirante visione internazionalista, il leader che si espone anche per i tanti compagni defilatisi quando la lotta diviene senza risparmio di colpi. Questo libro, frutto di una lunga ricerca su documentazione d’epoca, ricostruisce fin nei dettagli la figura di Giacomo Matteotti nella dimensione famigliare, nell’affermazione sulla scena nazionale quale implacabile oppositore dell’illegalismo fascista e del massimalismo socialista. In parallelo, il volume illustra i significativi intrecci personali e politici con l’itinerario di Benito Mussolini, dall’iniziale collocazione in area socialista e dalle comuni pulsioni antimilitariste, e poi nelle diversificazioni dinanzi alla Grande Guerra, con una contrapposizione costante e irreversibile sino al tragico epilogo. La ricostruzione di Franzinelli va ben oltre l’arco temporale della vita di Matteotti: segue infatti le tracce degli assassini, approfondisce personalità e ruolo di esecutori e complici, individua i depistatori ed esamina la disgregazione del blocco mussoliniano provocata dallo sdegno per il delitto, spiega le modalità di superamento della più grave crisi politica del Ventennio, svela le mistificazioni del processo alla «Ceka del Viminale» e porta alla luce il legame tra il duce e il gruppo criminale cui commissionò l’eliminazione del suo nemico giurato.

Lunedì 6 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ANNA MARIA ACOCELLA E OLIVIERO ROSSI

IL CORAGGIO DI CREARE

Presentazione del libro Il coraggio di creare (Franco Angeli) a cura di Anna Maria Acocella psicologa e psicoterapeuta, direttrice didattica dell’Istituto di Gestalt Espressiva IPGE e Oliviero Rossi , psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di Gestalt Espressiva IPGE. Una guida agevole pensata per chi non conosce o integra nella pratica professionale l’uso di tecniche espressive, riconoscendone il valore. Conduce la conversazione Marco Tarantino, psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt.

Perché un compendio di tecniche espressive in riferimento alla prassi che caratterizza

la Psicoterapia della Gestalt? E come definire il termine e il suo utilizzo all’interno del processo psicoterapeutico? La psicoterapia non è di per sé una tecnica espressiva? Chi sono e cosa fanno le-gli psicoterapeute-i della Gestalt con e attraverso le tecniche che utilizzano? Le diverse tecniche descritte nel testo sono il prodotto creativo di alcuni professionisti e intendono, da una parte, tratteggiare un metodo di lavoro psicoterapeutico, la Gestalt Espressiva, e dall’altra restituire alla Psicoterapia della Gestalt (PdG) quello che, fin dalla sua nascita e attraverso la sua evoluzione, le appartiene: un’attenzione costante alle modalità espressive delle singole esistenze, attraverso la creatività e le sue diverse forme. La variante Espressiva della PdG affonda le sue radici nel modello gestaltico dell’intervento psicoterapeutico e costituisce un arricchimento del modello originale, teoricamente supportato dalle neuroscienze. Aggiunge una particolare attenzione alle possibilità di modulazione della relazione offerte dalle risorse della persona, attivate dall’utilizzo di materiali artistici espressivi.

Martedì 7 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

DEMOCRAZIA A RISCHIO

TALK: CRISI CLIMATICA, PACE, MIGRAZIONI: QUALE FUTURO?

La rete internazionale dell'attivismo giovanile rivendica un ruolo di primo piano nella costruzione di un mondo più equo, e si appresta a far sentire la propria voce il 9 giugno, quando l'Europa si giocherà il proprio futuro.

Giorgio Brizio, attivista di Fridays For Future e autore di Per molti anni da domani (Bollati Boringhieri), ne parla con Sebastiano Michelotti (Climate Advisor, Political Strategist). Modera Elena Canadelli (Professoressa Associata, Storica della scienza, Università degli Studi di Padova).

Attraverso la rete internazionale dell’attivismo giovanile, Giorgio Brizio nel volume Per molti anni da domani (Bollati Boringhieri) ha raccolto le testimonianze di 27 giovani attivisti in ciascun paese dell’Unione Europea che raccontano il mondo che vorrebbero. Ognuno di loro ha scritto un intervento che parte da una storia locale e si sviluppa a dimensione europea. Ne è nata un’opera collettiva che ricolloca al centro della scena i giovani e lascia loro la parola attraverso 27 storie reali che ci parlano delle urgenze di oggi, che, in un futuro ancora incerto, avranno conseguenze per molti anni, a partire proprio da domani. Crisi climatica, pace, diritti delle donne, delle persone migranti, della comunità LGBTQIA+, delle persone più vulnerabili. Sono queste le tematiche sulle quali è in gioco la storia e il futuro dell'Unione Europea, per chi l'ha sognata e per chi crede che possa essere decisiva nell'affrontare le crisi globali e le sfide che abbiamo di fronte. Molti giovani europei negli ultimi dieci anni si sono organizzati e hanno dato vita a movimenti, collettivi e associazioni che, partendo dal clima, rivendicano un ruolo di primo piano nella costruzione di un mondo più equo e sostenibile. L'Europa si gioca oggi il futuro del mondo, un futuro che avrà effetti per molti anni, e che inizia da domani. La finestra per intervenire si sta ormai chiudendo rapidamente. Chi patirà le conseguenze di scelte poco lungimiranti oggi ha solo vent'anni. Il 9 maggio sarà la Giornata del Europa. L'9 giugno ci saranno le elezioni per il Parlamento Europeo che sarà l'ultimo utile dal punto di vista climatico per raggiungere l'obiettivo di mantenere il clima della Terra entro + 1,5 °C rispetto alla media dell'età industriale. Le azioni che verranno introdotte nei prossimi cinque anni saranno cruciali. Poi sarà troppo tardi e dovremo fronteggiare una situazione molte peggiore. Queste elezioni europee avranno un impatto decisivo per chi ora ha 20 anni o meno, per chi in pratica subirà maggiormente le conseguenze delle scelte di domani. I giovani europei sono “internazionali”, proprio perché consapevoli del fatto che i problemi che loro sollevano (clima, diritti, migrazioni) non sono problemi che possono trovare soluzioni locali, ma riguardano l'intera umanità. Dare loro voce dunque non è solo interessante, è prioritario, doveroso e necessario.

Mercoledì 8 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

VALERIA FONTE

VITTIME MAI

Dopo il successo del manuale di retorica Ne uccide più la lingua, Valeria Fonte torna in libreria con Vittime mai (De Agostini). Un romanzo nel quale con la sua inconfondibile penna affilata racconta quello che finora non si poteva dire o immaginare, con il coraggio che ha solo chi sa di cosa parla. Conduce la conversazione Wendy Muraro.

La Sicilia è raggi di sole, rumore delle onde del mare, profumi del mercato. Ma anche carne, ombra dentro le case e silenzi. Valerie cresce addestrata alla violenza, tra un padre poliziotto disconnesso e una madre donna delle pulizie che quando picchia lo sa fare con metodo. Una vita qualsiasi, amiche qualsiasi, amori qualsiasi. Eppure, è nelle vite qualsiasi che succedono le cose brutte, quelle che si pensa capitino solo agli altri. Il corpo di Valerie – con la sua sessualità consapevole e sbrigliata – diventa il teatro del potere di qualcun altro. Scopre che in paese tutti sanno cosa le è successo – proprio brutto, lo scandalo – perché circola un video che testimonia ciò a cui lei non osa ancora dare un nome. Ma alla comunità non interessa, quel nome. Alla comunità non importa cosa fanno gli uomini, che provocano tutti i mali a cui può essere assoggettata una donna. Sono solo le femmine, invece, ad avere la colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, sprovvedute e fautrici del loro stesso dolore. Quando viene spedita in un istituto per la salute mentale, Valerie sta per soccombere all’autolesionismo a cui non sembra in grado di sfuggire. Ma una telefonata cambia tutto: «Lo hanno fatto anche a me. Scusami se non ti ho creduta». E allora, insieme alle sue compagne di reclusione e soprusi, osa dar voce a una domanda: che succederebbe se da domani facessimo agli uomini quello che loro fanno a noi? Se da domani iniziassimo a regolare i conti? In un sistema truccato, fatto dagli uomini per gli uomini, è giunto il momento che le donne si facciano giustizia da sole, affrancandosi dallo stigma della vittima. Se per farlo devono diventare delle assassine, che lo diventino. Se per farlo devono radere al suolo la società e ricostruirla, che lo facciano. Noi siamo pronte a tutto, purché non ci siano mai più uomini impuniti e donne invendicate. Mai più compromessi. Mai più permessi.

Giovedì 9 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ALESSANDRO TOMMASI

LA RINCORSA

Incontro con Alessandro Tommasi, manager, imprenditore, fondatore di Will Media e NOS, autore de La rincorsa (Feltrinelli), un romanzo personale che mette a nudo il percorso tortuoso verso la consapevolezza di sè e la costruzione del cambiamento , tra fallimenti e momenti positivi per la costruzione di una delle realtà media più innovative degli ultimi anni. Dialoga con l’autore la giornalista Sara Zanferrari.

Uno schiaffo, un bambino che ha commesso un errore innocente, la mano pesante di un padre militare severo e aspro, il piazzale di una caserma pieno di gente che osserva… Dopo quasi quarant’anni, quel dolore minimo ha assunto forme inaspettate e impreviste, e si riverbera ancora: da un’infanzia fatta di rigore e difficoltà a un’adolescenza segnata indelebilmente da un sogno infranto, fino a un’età adulta vissuta da protagonista del mondo delle start-up. Alessandro Tommasi, imprenditore e fondatore della nota azienda innovativa Will, in questo libro, che incrocia biografi a e fiction, racconta le tappe e le complessità che portano a un successo: inciampi e risalite, fortune, dolori. Ma specialmente cadute e rincorse, verso un domani ancora non scritto.

Venerdì 10 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

CRISTINA SARTORI E CARLA RAVAZZOLO

L’EREDITÀ DELLE SORELLE MORTE

L'eredità delle sorelle Della Morte (CLEUP) scritto da Carla Ravazzolo e Cristina Sartori è un romanzo ironico, garbato, semiserio e rispettoso nell'affrontare ciò che è ineludibile nella vita di tutti noi. Una storia scritta a quattro mani da chi le parole le sa ‘usare’, ne conosce il significato e le adopera con competenza per regalarci una riflessione leggera ma non troppo su come vivere con consapevolezza il momento del congedo.

Dialoga con le autrici Giulio Bodon.

Sopravvivere a un cognome tanto singolare richiede una buona dose di ironia e autostima. Ippolita, Lucrezia ed Eugenia, segnate a dito da sempre nella cittadina dove sono cresciute, si ritrovano tra le mani la gestione della fiorente impresa di pompe funebri lasciata loro dalla zia, Salva Della Morte. Sino a una certa età, variabile a seconda della percentuale di ottimismo nel carattere di ciascuno, quando si partecipa a un funerale ci si identifica nei familiari dell’estinto. Ci si mette al loro posto; si ricorda o si immagina lo stesso dolore. Arriva un giorno in cui ci si immedesima con lo sdraiato. Ovvio, partecipare a un funerale non è mai piacevole; e, ancor più ovvio, nessuno si rallegra al pensiero di partecipare a una festa organizzata da altri in suo onore. In un qualche momento, però, giunti al disincanto di fronte ai riti della morte, si può forse pensare di scrivere qualcosa di questo genere, non perché la morte non faccia più paura o rabbia ma perché non è più possibile evitare di pensarci.

Lunedì 13 maggio – ore 17.30

@ Stabilimento Pedrocchi - Sala Rossini - Via VIII Febbraio, 15

ELIANA LIOTTA

LA VITA NON È UNA CORSA

La vita non è una corsa (La nave di Teseo) è il nuovo saggio dell’autrice best seller Eliana Liotta realizzato in collaborazione con gli specialisti dell’Università e dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

In questo volume, Eliana Liotta, disegna un percorso di soste possibili, immaginando l’esistenza come una passeggiata, in cui soffermarsi ogni tanto.

Saluto iniziale di Giustina Mistrello Destro presidente di Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata – VIMM .

Conduce l’incontro la giornalista Francesca Visentin.

Partecipano la psicoterapeuta Marta Ghisi docente all’Università di Padova ed Elisa Gelmini, amministratore di ADM Services, delegata di Fondazione Bellisario Padova.

Evento organizzato in collaborazione con Fondazione Bellisario Veneto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata su: lafeltrinelli.it/eventi.

Le pause sono la chiave, l’unica, per ritrovare energia e sono anche la strada per sperare di vivere bene e a lungo. Dosarle può ridurre il rischio di cancro, di infarti, di diabete, di demenze. Può regalare creatività, puntellare la memoria, proteggere dalle decisioni avventate. Allontanare la stanchezza e l’ansia. In certi casi rendere magri, spesso sereni, perfino più giovani. La vita non è una corsa raccoglie i più affidabili pareri scientifici, con esempi pratici e consigli adatti a tutti, per realizzare su di sé il cambiamento più bello: la rivoluzione della felicità. L’autrice individua, con un team di neuroscienziati, endocrinologi, gastroenterologi, psicologi, medici del sonno e fisiatri, quattro tipi di soste fondamentali: le pause secondo natura, cioè previste dai nostri bioritmi, dal sonno al digiuno; le pause dei pensieri lenti, che sono quelli delle valutazioni meditate e che passano per la ricerca di un equilibrio tra lavoro e privato, per il distacco dai dispositivi elettronici o per il tentativo di appartenere a qualcosa di più grande, un ideale, il pianeta, il volontariato; le pause sentimentali, che costruiscono i nostri legami con gli altri, il fondamento vero della felicità e anche della salute fisica; le pause non negoziabili, personalissime, a cui non si dovrebbe mai rinunciare.

Eliana Liotta è autrice di libri di successo, come La dieta Smartfood, in collaborazione con l’Istituto europeo di oncologia (IEO), tradotto in oltre 20 Paesi, L’età non è uguale per tutti, Prove di felicità e Il cibo che ci salverà da cui ha tratto cinque monologhi in onda su Rai 1. Docente di Editoria scientifica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, firma due rubriche settimanali sul Corriere della Sera (su Io Donna e sulle pagine domenicali di salute) e dirige il mensile Benessere. Tra i riconoscimenti, il premio Montale per la saggistica e il Premiolino, il più antico premio giornalistico italiano.

Martedì 14 maggio – ore 18.30

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ROBERTO EMANUELLI

ORA AMATI

Un viaggio fatto di sofferenza, la forza per cercare di farcela ancora una volta, il desiderio fortissimo di rinascita, i tentativi di felicità e di imparare ad amare se stesse senza sconti e scorciatoie. Roberto Emanuelli nel romanzo Ora amati (Feltrinelli) racconta una storia d’amore logorante, attraverso gli occhi di Clara e Anna.

Fino a che punto possiamo andare contro noi stessi per amore? Fino a che punto si può concedere fiducia a chi ci inganna? Fin dove possiamo spingerci nel perdonare chi mostra indifferenza mentre andiamo in pezzi? Clara vive a Roma, dove gestisce una libreria. Ama il suo lavoro e crede che i libri non regalino solo sapere, ma a volte possano curare, persino salvare chi ne ha bisogno. Adesso però nemmeno lei riesce a trarre beneficio dalla lettura. La sua vita è una continua altalena da quando, tre anni fa, ha conosciuto Alessandro. Ha accettato una relazione costellata di distacchi improvvisi e mezze verità. Una storia che non è quasi mai come vorrebbe. Clara è diventata insicura, a volte stenta addirittura a riconoscersi. Senza i suoi amici, sarebbe già crollata. Anna invece vive a Milano e studia Economia in Bocconi, per volontà dei genitori più che sua. Davanti a lei c’è un futuro già scritto: tornare in Calabria e prendere le redini dell’attività di famiglia. Ma non è questo che vuole: si sente fuori posto e incompresa. Poi incontra Francesco, e tutto sembra cambiare. La felicità, comincia a pensare, può esistere anche per lei. Ma Francesco è troppo preso da se stesso, e sembra dosare di continuo il tempo che le dedica. Un giorno la ricopre di attenzioni, quello dopo scompare gettandola nello sconforto. In nome dell’amore possiamo perderci e dimenticare chi siamo? Qual è, una volta toccato il fondo, la strada per rinascere e tornare ad amarci?

Giovedì 16 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

FRANCESCO PUCCIO

I GRECI, I ROMANI E… L’AMORE

In viaggio sulle ali di Eros, I greci, i romani e... l'amore (Carocci) di Francesco Puccio esplora molti luoghi della poesia e della prosa greche e latine per seguire le tracce di una divinità dalle numerose e imprevedibili vite, attraverso le sue tante manifestazioni. Interviene Caterina Barone.

In questo libro ci imbatteremo, così, in chi ha vissuto amori dolceamari, in chi all'amore ha affidato l'ultima resistenza possibile dinanzi alla morte, in chi si è abbandonato ai piaceri furtivi di Afrodite o, ancora, in chi, per passione, ha visto mutare la mente e il corpo e in chi, dopo peripezie e turbamenti, ha potuto godere di una vicenda a lieto fine. Un viaggio denso di suggestioni talvolta amabili e gioiose, oppure terribili e dolorose, ora sorridenti e scherzose, ora oscure e ingannevoli, alla scoperta di questa forza incessante e della sua capacità di muovere il mondo e le creature che lo popolano.

Venerdì 17 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

RITRATI DI DONNE 2

Giorgia Bassi, Daniela Chemello, Jenni Lazzarin, Cristiana Mantovani e Linda Rossi sono alcune delle autrici delle storie contenute nel libro Ritratti di donne 2 (Morellini). Tra le pagine di questo volume si incontrano donne provenienti da ogni ambito della vita: scienziate che hanno sfidato i confini del sapere, donne di spettacolo che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’intrattenimento, artiste la cui creatività ha illuminato le menti di milioni di persone, giornaliste che hanno dato voce a chi non l’aveva e scrittrici che hanno tessuto storie di sapiente bellezza. Ospite Cristiana Mantovani presidente dell'Associazione Airett. Modera Stefania Gallana.

Nella storia dell’umanità, le gesta e le realizzazioni delle grandi donne sono spesso state oscurate o trascurate. Le loro voci sono state soffocate, ma le loro storie continuano a brillare come stelle luminose nella notte. Ogni racconto di questo libro offre un’intima finestra nella vita di queste donne straordinarie, narrando momenti cruciali che hanno plasmato il loro destino e influenzato il mondo che le circondava. Da Sibilla Aleramo a tina Turner, attraverso queste 27 storie di donne scritte da altrettante autrici, emergono i temi universali di coraggio, determinazione e speranza che offrono un’ispirazione duratura per chiunque si trovi ad affrontare quotidianamente sfide nella propria vita. Questa antologia è un tributo alla forza e al potere delle donne, un invito a celebrare le loro vittorie e a imparare dalle loro lotte. In un mondo che continua ad affrontare sfide legate all’uguaglianza di genere, queste storie risuonano come un richiamo alla possibilità e al potenziale delle donne di lasciare un segno nella storia dell’umanità.

Lunedì 20 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

GUIDO CATALANO

COSA FANNO LE FEMMINE IN BAGNO?

Guido Catalano, il poeta performer più famoso, l’incantatore di cuori che riempie le piazze e i club di tutta Italia arriva finalmente in libreria con la sua prima ballata Cosa fanno le femmine in bagno? (Feltrinelli). Un racconto in versi intimo e strepitosamente divertente su un giovane uomo che, dal momento della crescita, dell’adolescenza, della vita adulta continua a interrogarsi sui misteri che albergano nel cuore delle donne.

I fittissimi misteri che aleggiano intorno alle donne accompagnano il maschio fino alla vita adulta e iniziano forse dalla domanda delle domande: Cosa fanno le femmine in bagno? Nessun maschio l’ha mai scoperto né ha mai trovato le chiavi per penetrare questo segreto nascosto meglio della formula della Coca-Cola. Come le ballate di Stefano Benni, come un William Blake stordito dalla prima cotta d’amore, Guido Catalano con questo libro ci regala un giro di walzer derviscio. Un canto (non del cigno), una ballad romantica, un mistero misterioso che finalmente, forse, verrà universalmente svelato.

Martedì 21 maggio ore 15

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ZEROCALCARE

QUANDO MUORI RESTA A ME

In occasione dell'uscita di Quando muori resta a me (BAO), un libro incentrato sull'incapacità che le figure maschili di famiglia hanno a comunicare tra loro, Zerocalcare firma le copie presso la libreria Feltrinelli di Padova.

Dalle ore 9 del giorno martedì 21 maggio presso la libreria Feltrinelli di Padova, saranno in distribuzione i pass in numero limitato per partecipare al firmacopie: UN SOLO pass a persona, fino a esaurimento. Ogni pass avrà scritto l’orario in cui presentarsi in libreria. Pass dalle ore 15:00 alle 19:00: un singolo disegnetto di un personaggio di Zerocalcare a testa; in caso di più volumi, gli altri verranno firmati dall’autore. È possibile portare i libri di Zerocalcare da casa per il firmacopie. Pass dalle 19:30 alle 23:00: Zerocalcare firmerà esclusivamente con il suo iconico armadillo. L’accesso al firmacopie è possibile ai possessori del pass.

Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta per capire meglio Genitore 2, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio, anzi, da alcuni è proprio odiata, in paese. Le radici dell'odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui fin da bambino ricorda come "Il giorno di Merman". Negli interstizi dei non detti, l'amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso. Una storia in cui Zerocalcare si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede.

Mercoledì 22 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

YOUNIS TAWFIK

L’ISIS RACCONTATO DA MIA MADRE

Incontro con Younis Tawfik, uno tra i maggiori esperti di Medio Oriente in Italia, che nel libro L'ISIS raccontato da mia madre (Oligo - Il Rio) mostra senza veli le ferite provocategli dal terrorismo in prima persona. L’autore si mette a nudo in una serie di pagine intense che tracciato un efficace quadro storico per comprendere le radici ideologiche e culturali dello Stato Islamico. Interviene l’editore Giulio Girondi.

Mosul, 2017. Gli uomini dell’ISIS lasciano la seconda città dell’Iraq dopo tre anni di barbarie. Prima, solo poche videochiamate, permesse da una connessione internet incerta, sono state l’unico fragile filo a unire Younis Tawfik, trasferitosi a Torino nel 1978, e la sua famiglia, ostaggio del fanatismo. Dallo schermo del pc, la mamma racconta di uccisioni sommarie, segregazioni, discriminazioni. Il Paese laico e multiculturale degli anni Settanta è un ricordo lontano. L’autore, tra i maggiori esperti di Medio Oriente in Italia, mostra senza veli le ferite provocategli dal terrorismo in prima persona, mettendosi a nudo in pagine dolorose che raccontano dell’uccisione di suo fratello per mano di al-Qaida o di tutte le sofferenze sopportate dalle sue sorelle in patria; non prima, però, di avere tracciato un efficace quadro storico per comprendere le radici ideologiche e culturali dello Stato Islamico, sorto sulle ceneri del sogno pan-arabo e con l’illusione di riscattare le sconfitte dell’antico califfato abbaside.

Giovedì 23 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

BOOK CLUB WITH MYES

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Continuano gli incontri con il Book Club collaborazione con My English School Padova. Un modo nuovo di incontrare l’inglese con momenti di lettura, conversazione e attività di scoperta linguistica a partire dalle pagine di un’opera letteraria. Questo appuntamento è dedicato o di Agatha Christie Murder on the Orient Express

Info: MyES Padova T. 049 820 9074

Lunedì 27 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO BERIZZI

IL RITORNO DELLA BESTIA

Dal 2019 sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi neonazisti, in questo suo nuovo saggio Il ritorno della Bestia (Rizzoli) Paolo Berizzi illumina con fatti, analisi e inchieste le ombre nere che si allungano sul Paese e che spalancano inquietanti scenari, imprevedibili fino all’elezione dell’attuale governo della destra italiana.

Nessuno pensa che possa tornare il fascismo storico, il regime dittatoriale dell’olio di ricino e del manganello, delle camicie nere e del fez. Ma il successo elettorale e l’arrivo al governo degli eredi diretti di un partito fondato dai reduci del Partito nazionale fascista e della Repubblica sociale italiana ha spalancato scenari imprevedibili fino a poco tempo fa e tuttora impensabili in gran parte d’Europa. Nell’Italia del 2024, in parlamento, al governo, ai vertici di istituzioni statali ci sono persone che celebrano le ricorrenze e le personalità del Ventennio, manifestano apertamente la loro allergia a tutto ciò che sa di antifascismo, assorbono e diffondono l’antisemitismo e il razzismo compendiati nel mito complottista della “sostituzione etnica”, si impegnano per limitare i diritti di donne, gay, lesbiche, persone transgender e famiglie non tradizionali, intrattengono relazioni pericolose con gruppi apertamente neofascisti e neonazisti che glorificano e praticano la violenza verbale e fisica. Il libro di Paolo Berizzi è il racconto di un ritorno: il ritorno della Bestia, nella forma di un fascismo pop che si confonde con un senso comune eternamente fascista. E? la storia della lenta transumanza, nell’Italia repubblicana uscita dalla Resistenza, dell’“Idea” – la parola in codice con cui i camerati vecchi e nuovi si riferiscono al fascismo – incarnata nella fiamma tricolore del Movimento sociale ancora presente nel simbolo di Fratelli d’Italia; e poi dello sdoganamento da parte di Berlusconi e del disperato tentativo di sorpasso a destra messo in opera dalla Lega di Salvini. Ma questo saggio è anche il tentativo di capire dove sta andando l’Italia che ha portato al governo Giorgia Meloni.

Martedì 28 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

STEFANO TAMIAZZO

L’ERGASTOLO DI SANTO STEFANO. FINE PENA MAI

Incontro con Stefano Tamiazzo direttore artistico della Scuola internazionale di Comics di Padova che presenta il graphic novel L'ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai (Ultima spiaggia ed.).

Un carcere chiuso e abbandonato da anni sembra essere meno ostile. La sua essenza respingente si converte in fascino amaro in questa Graphic Novel che racconta la vita dell’ergastolo di Santo Stefano costruito su un’isola inaccessibile secondo le regole del panottico, un carcere fondato sulla continua visibilità dei detenuti da parte di un unico

sorvegliante, e delle persone che lo hanno incontrato durante i Suoi 170 anni. Prima il regno delle due Sicilie con i Borbone, poi il regno d’Italia con il ventennio fascista fino alla Repubblica italiana che ne decreterà la chiusura. Uomini che hanno vissuto lo stesso brutale isolamento e destini radicalmente diversi. Molti criminali sicuramente ma anche i padri del Risorgimento e della Costituzione.

Mercoledì 29 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PERSONAL BOOK SHOPPER IN ROMANCE

Continuano gli appuntamenti con Valentina Berengo, la Personal Book Shopper che, con il gruppo di lettura della Feltrinelli di Padova sceglie e analizza i libri che aiutano a indagare lo stato d’animo attraverso il piacere della lettura. Questo mese un focus speciale sulla letteratura romance.

Giovedì 30 maggio ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MARCO ROCCO

LIMES

Marco Rocco, ricercatore dell'Università di Padova presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, presenta il libro Limes (Salerno Editrice). Il racconto di una vicenda storica che non visse solo di battaglie, tradimenti, massacri e di una difficile dialettica fatta di fragili tregue e incerti trattati, ma al contempo si nutrì anche di intensi scambi commerciali e culturali. Interviene Luca Fezzi professore associato di Epigrafia e istituzioni romane e Storia Romana all'Università di Padova.

Dalle desolate brughiere del Settentrione britannico alle dinamiche città carovaniere del Vicino Oriente, dagli infuocati deserti africani percorsi da nomadi e greggi alle onde ribollenti del Danubio e del Mar Nero, fino al limite delle steppe sarmatiche e delle impenetrabili foreste germaniche: per secoli i soldati di Roma sorvegliarono le frontiere del più grande impero dell’Occidente premoderno. Con il tempo, la prorompente espansione romana in remote province fu sostituita dalle crescenti incursioni degli innumerevoli popoli del barbaricum, sempre vendicate da spietate spedizioni punitive. E alla fine quei popoli si insediarono nelle province, ormai indifendibili.

Venerdì 31 maggio – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO MORANDO E MASSIMO PISA

IL BOMBAROLO

I giornalisti Paolo Morando e Massimo Pisa sono ospiti in occasione dell’uscita del libro-inchiesta Il bombarolo (Feltrinelli). La ricostruzione più completa e precisa della figura di Gianfranco Bertoli, autore della strage del 17 maggio 1973 alla questura di Milano in via Fatebenefratelli.

17 maggio 1973. Questura di Milano in via Fatebenefratelli. Lo scoppio di una bomba provoca quattro morti e cinquantadue feriti. Gianfranco Bertoli viene arrestato e si dichiara anarchico. Ma è davvero così? Si scopre presto che Bertoli era stato informatore del Sid ed era ben inserito nella rete veneta e milanese di Ordine nuovo che lo motivò e lo preparò affinché colpisse a Milano nel primo anniversario dell’uccisione del commissario Calabresi. Il fine dell’attentato era multiplo: colpire il ministro dell’Interno Mariano Rumor, presente alla cerimonia, per punirlo del freno tirato dopo piazza Fontana non proclamando lo stato d’emergenza che i neofascisti si attendevano. Ma l’intento era allo stesso tempo quello di rilanciare la pista rossa o anarchica con un attentato che appariva anche contro la memoria di Calabresi, vendicando Pinelli (come Bertoli dichiarò dopo la sua cattura in flagranza). Rumor fu risparmiato, per sua fortuna e per relativa imperizia di Bertoli, ma la strage e il profilo apparente del bombarolo ottennero ugualmente l’effetto sperato, almeno per qualche tempo. Paolo Morando in questo libro ricostruisce dettagliatamente la vicenda, fa emergere il ruolo di Bertoli nella trama eversiva della stagione delle stragi, e mette nitidamente in risalto il ruolo di Ordine nuovo e quello degli apparati dello Stato

Martedì 4 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

GIULIO PASINI

L’ESTATE DEI MORTI

La morte che colpisce in uno sperduto borgo di montagna. Una ragazza annegata vent’anni prima che annuncia un duplice omicidio. Due donne sospette che scompaiono nel nulla nella stagione più bella, quando tra i boschi tutto sembra possibile, anche l’esistenza di creature maligne. Tutto questo nel romanzo giallo di Giuliano Pasini L’estate dei morti (Piemme).

Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre durante l'estate dei morti, le giornate sono calde, gli alberi incendiati dai colori delle foglie, l’Appennino splende di magia e i boschi attorno a Case Rosse sembrano incantati. A spezzare l’incanto è una telefonata al locale commissariato di polizia che annuncia il ritrovamento di due cadaveri in un casale abbandonato a Montecuccoli, la più piccola frazione del paese. Chi chiama è una giovane che si presente come Sibilla e accusa dell'omicidio "la Borda", una creatura protagonista di fiabe e filastrocche usate per tenere lontani i bambini dai luoghi pericolosi. Sibilla, però, non ha raccontato una favola. Due corpi di uomini orrendamente massacrati ci sono davvero, quella che non dovrebbe esserci è proprio lei. Sibilla, infatti, è morta da più di vent'anni, nel 1984, annegata mentre era in compagnia della sua migliore amica, Luce, figlia dei proprietari del casale in cui è avvenuto il delitto, che ha sempre spergiurato di non essere mai entrata in acqua, anche se era fradicia e che oggi sembra essere misteriosamente sparita nel nulla. Come e sparita nel nulla è la misteriosa donna che avrebbe dovuto cenare con le due vittime. Ben presente è, invece, la Stria, un'anziana cieca che appende agli alberi le "custodi" delle bambole fatte con dei legnetti intrecciati per trattenere le anime dei morti. Toccherà al commissario Roberto Serra e all’agente Rubina Tonelli cercare di dipanare i tanti misteri di una storia che si srotola tra passato e presente e coinvolge vivi e morti. Per farlo dovranno fare i conti con le loro paure più recondite di bambini, come incontrare una strega o sentire una nenia che viene dal nulla e annuncia, insieme a una fitta nebbia, l’arrivo della Borda, il mostro dei boschi. Giuliano Pasini affonda le mani in favole e tradizioni ancestrali e architetta un thriller psicologico mozzafiato, che evoca le paure più nascoste di tutti noi scrivendo un romanzo che ricorda, pur chiamando in causa forze apparentemente sovrannaturali, che il vero, unico mostro che abita la Terra è solo l'uomo.

Mercoledì 5 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PAOLO LANZOTTI

L’ALCHIMISTA DELLA LAGUNA

Un omicidio apparente, una cerimonia satanica e una casa maledetta. Dalla nebbia dei canali di Venezia alle ville patrizie sulla riviera del Brenta, tra esperimenti di alchimia e pericolosi complotti, Paolo Lanzotti nel romanzo giallo L'alchimista della laguna (tre60) compone un nuovo, splendido affresco che ci riporta nella Repubblica Serenissima all’epoca della sua inesorabile ma affascinante decadenza. Conduce l’incontro Patrizia Tazza.

Venezia, 1753. In una villa lungo la Riviera del Brenta muore il giovane nobilhomo Enrico Albrizi. Sembrerebbe trattarsi di suicidio, ma alcune circostanze inquietanti, come la posizione del cadavere, il volto ustionato e la presenza di simboli esoterici sulla scena del delitto fanno pensare che il giovane sia stato coinvolto in una cerimonia satanica. Alvise Geminiani, capo dell’Inquisizione, convoca Marco Leon per esaminare il caso. A Venezia intanto, Marco sta indagando su una serie di strani disegni erotici, e la chiamata di Geminiani lo costringe a lasciare il caso nelle mani dei suoi Angeli Neri. Giunto a villa Zulian, Leon si rende conto che molto probabilmente Enrico Albrizi è stato ucciso. Del resto, un po’ tutti, in quella casa, avevano motivi di rancore nei suoi confronti. Quando avviene un secondo omicidio, però, Marco sospetta che la pista da seguire vada ben oltre le mura della villa. E mentre, a Venezia, gli Angeli Neri continuano a indagare sui disegni erotici, Marco inizia a pensare che le due vicende possano essere collegate. La cerchia dei sospetti, a questo punto, si allarga enormemente. Tuttavia, se la ragione gli impedisce di dare credito alla pista satanica, come spiegare le strane circostanze legate al ritrovamento dei cadaveri? Per trovare l’assassino, a Marco non resta che scoprire il movente...

Giovedì 6 giugno ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MARCO MONDINI

IL RITORNO DELLA GUERRA

Marco Mondini professore di History of conflicts e Storia Contemporanea all’Università di Padova nel libro Il ritorno della guerra (Il Mulino) rilegge il racconto dei conflitti contemporanei attraverso l’immaginario delle guerre italiane fino a oggi, quando armi e morte sono tornate a occupare il nostro spazio quotidiano. Conduce l’incontro Filippo Focardi professore di Storia contemporanea all’Università di Padova.

Dal momento in cui è stata immaginata come Stato nazionale fino all’atto della sua nascita, durante le campagne del Risorgimento, e poi ancora attraverso le guerre coloniali, i conflitti mondiali e la lotta partigiana, la storia dell’Italia unita sembra un’unica narrazione di armi, conflitti e combattimenti. Certo, a conti fatti a essere tramandate sono più sconfitte (magari gloriose, più spesso umilianti) e ritirate caotiche che vittorie gloriose. Ma ciò non toglie che da oltre un secolo le memorie degli italiani, quelle scritte, quelle per immagini, quelle tramandate, siano affollate soprattutto dall’esperienza della morte sul campo di battaglia: la morte temuta, inferta, giustificata come sacrificio per la collettività, la morte onorevole.

Info web

https://www.lafeltrinelli.it/punto-vendita/padova/lf-padova/16