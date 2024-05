Zed!, tutti gli eventi del mese di maggio

In attesa di un’estate che si preannuncia indimenticabile - con, tra le altre cose, il ritorno degli appuntamenti a Piazzola sul Brenta - c’è il mese di maggio a farci divertire con un ricco calendario di eventi dal vivo targati Zed Live nelle venues del Veneto!

Dagli appuntamenti con la grande musica italiana e internazionale, al meglio del teatro, fino al nuovo tour dell’irresistibile trio comico Marco e Pippo: il menù ha portate per tutti i gusti.

I biglietti per tutti gli show sono disponibili su www.zedlive.com, su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Venerdì 3 maggio

Si parte venerdì 3 maggio con una tappa del tour del nuovo show “Avantintrio” del trio comico Marco e Pippo sul palco del Teatro Vivaldi di Jesolo! Il titolo dello spettacolo è un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la loro identità di un unico essere comico a tre teste – quelle di Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno - ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento. Lo show, infatti, è un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche di questo territorio anche a chi veneto non è. L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del trio, sapientemente usata dal gruppo come caratteristica espressiva, che concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche di altre regioni d’Italia. Lo testimoniano i continui sold-out dei loro show e i consistenti numeri raccolti sui social, con 4 milioni di interazioni mensili!

Mercoledì 8 maggio

Si prosegue mercoledì 8 maggio con una band che ha fatto la storia del prog-rock mondiale: gli YES arrivano al Gran Teatro Geox diPadova! Sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, e con il loro "Classic Tales of YES Tour" presenteranno molti brani iconici dell'influente e pionieristico catalogo dei membri della Rock & Roll Hall of Fame, che copre più di 50 anni di storia della musica, oltre ai brani del loro acclamato nuovo album "Mirror to the Sky", pubblicato lo scorso maggio. L’artista Roger Dean inoltre si unirà al tour con una mostra di arte correlata agli YES.

Venerdì 10 maggio

Spazio poi ad un grande nome della musica italiana, con Levante che sarà protagonista venerdì 10 maggio, anche lei sul palco del Gran Teatro Geox diPadova. Claudia Lagona, in arte Levante, e? considerata l’unica artista italiana in grado di condensare in se? la cantautrice impegnata e l’icona pop, tracciando una strada mai battuta. Ha pubblicato cinque album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed e? stata giudice del programma tv X-Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020 e 2023. Artista poliedrica, oltre alla carriera musicale (e? autrice e compositrice di brani per altri artisti e di colonne sonore), Levante e? anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi.

Sabato 11 maggio

Il giorno seguente, sabato 11 maggio, sempre al Gran Teatro Geox di Padova, spazio al padovano Pierpaolo Spollon! Il celebre attore teatrale e televisivo porterà in scena il suo “Quel che provo dir non so”, in cui Spollon - attore, quindi abituato a lavorare con le emozioni - si fa delle domande: “Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo? Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. Da non perdere, ma se ve lo doveste perdere non temete: replicherà il 18 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD)!

Domenica 12 maggio

Domenica 12 maggio tocca ad uno dei più grandi eventi in Italia dedicati alla cultura hip-hop e alla break-dance: va in scena “H2R - Hip Hop Revolution” al GranTeatroGeox di Padova! Arrivato alla sua 15esima edizione, dal 2008 porta a Padova una giornata dedicata interamente alla musica Hip-Hop e alla passione, allegria e fratellanza che solo la danza sa trasmettere. Durante l’evento andranno in scena il tradizionale Contest Coreografico di ballo, show e spettacolari battles con artisti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. Ma non solo: per la prima volta sarà ospitata a Padova la World Breaking Classic Italy Qualifier, ovvero la competizione tra i migliori ballerini di breakdance (nuova disciplina alle Olimpiadi di Parigi 2024) da tutta la penisola, che si sfideranno per il prestigioso titolo, che permetterà di volerà alla finale mondiale di Eindhoven il 29/30 Giugno 2024.

Mercoledì 15 maggio

Mercoledì 15 maggio invece si passa alla versione teatrale di uno dei podcast più di successo degli ultimi anni Italia: arriva “INDAGINI Live” di Stefano Nazzi al Gran Teatro Geox di Padova! Se c’è una voce che negli ultimi anni si è imposta all’attenzione di tutti gli appassionati dei podcast true crime (e non solo) conquistando giorno per giorno sempre più ascoltatori, fan appassionati che aspettano il primo di ogni mese solo per ascoltare il suo podcast Indagini, quella è la voce di Stefano Nazzi. Quest’ultimo da sempre si occupa di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. Oltre a essere ideatore e autore di "Indagini", al primo posto delle classifiche dei podcast, ha pubblicato l’anno scorso "Il volto del male" (Mondadori, 2023).

Sabato 18 maggio

Sabato 18 maggio ci sarà un altro, divertentissimo appuntamento con il nuovo show “Avantintrio” di Marco e Pippo, che questa volta faranno tappa al Teatro Accademia di Conegliano (TV)!

Lo stesso giorno, 18 maggio, al Gran Teatro Geox di Padova è in programma un appuntamento imperdibile con un grande artista internazionale: Tony Hadley. Dopo lo scioglimento degli Spandau Ballet nel 1989, Tony Hadley ha proseguito la sua lunga carriera come cantante solista, con grande successo. Nel corso della sua carriera Hadley ha collaborato con artisti e DJ appartenenti a differenti generi musicali come Regi Penxtend dei Milk Inc. per il remix di Sweet Surrender, Disco Bros, Alan Parsons, Paolo Meneguzzi, duettando nella canzone “Grande” al Festival di Sanremo del 2008, Alice Cooper, Brian May dei Queen, Jon Anderson degli Yes e Caparezza per la canzone “Goodbye Malinconia”. Appuntamento davvero da non perdere.

Venerdì 24 maggio

Venerdì 24 maggio spazio invece al teatro, con un volto (arci-)noto, appunto, del teatro, della TV e del cinema italiani: Luca Argentero porta il suo nuovo show sul palco del Gran Teatro Geox! In “È questa la vita che sognavo da bambino?”, Argentero racconta le storie di tre importanti personaggi sportivi che hanno lasciato un segno nella storia italiana e nella loro disciplina: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Le storie verranno raccontate sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sociale con un’analisi dei periodi storici in cui hanno avuto luogo, incantando lo spettatore per la profondità e al contempo la leggerezza dello show.

info e biglietti su www.zedlive.com e www.ticketmaster.it

Estate

Guardando oltre a maggio, sono già numerosi gli spettacoli dal vivo nel calendario Zed Live nell’arco dell'estate, tra musica, teatro e comicità.

Si parte l’11 giugno con l'unico concerto in Italia della storica band elettronica dei PENDULUM allo Sherwood Festival di Padova, proseguendo poi con un doppio appuntamento con il trio comico Marco e Pippo il 28 e 29 giugno all'Arena di Montemerlo (PD), e ancora l’evento di musica elettronica al Pride Village Virgo di Padova del 30 giugno con protagonista la regina indiscussa della musica techno Stella Bossi.

Un discorso a parte va fatto per la pop-star Ultimo che, reduce da un tour negli stadi con oltre 300mila biglietti venduti, incanterà il pubblico di Padova allo Stadio Euganeo nella sera del 6 luglio.

Infine, torna la tradizionale rassegna estiva nella meravigliosa cornice dell'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD): tra i nomi già annunciati, ci sono Pierpaolo Spollon (18 luglio), IRAMA (25 luglio), Andrea Pennacchi (26 luglio) e Cristiano De Andrè. Altri annunci sono attesi molto presto!

Scopri per intero la vastissima programmazione degli spettacoli annunciati finora - in continuo aggiornamento - su www.zedlive.com/eventi

