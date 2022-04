Il favoloso mondo di Carolì + live performance alla Giorgio Chinea Art Cabinet

Orario non disponibile

Venerdì 22 aprile dalle ore 17.30 l’artista argentina Carolina Blanco (in arte Carolì) espone i suoi lavori alla Giorgio Chinea Art Cabinet di Padova. In mostra nelle vetrine del bow window della galleria una selezione di tele realizzate dall’artista che vanno ad omaggiare il cinema, il mondo delle fiabe e delle favole e un inedito e personalissimo omaggio al Dandy qui rivisto dall’artista in due versioni: al maschile al femminile...

La live performance

Con l’occasione l’artista argentina, attiva principalmente nella street art si cimenterà a partire dalle ore 17.30 del venerdì con una sessione di live painting utilizzando le vetrine del bow window, supporto singolare e decisamente transitorio che espone questa inedita selezione di opere scelte da Giorgio Chinea Canale.

https://www.giorgiochineaartcabinet.com/il-favoloso-mondo-di-caroli-live-performance-alla-giorgio-chinea-art-cabinet/