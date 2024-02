Musei dell'Università di Padova, tutti gli appuntamenti nei giorni di Carnevale

Nei giorni di Carnevale i nostri Musei aspettano bambine e bambini, ragazze e ragazzi di ogni età con tante attività laboratoriali e visite guidate a tema: ci saranno speciali proposte per le domeniche al Museo.

A partire dal mese di febbraio i musei universitari si animano con visite guidate a tema, esperienze laboratoriali e attività interattive per famiglie e adulti. Tutte le attività sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso.

Domenica 11 febbraio

Domenica 11 febbraio al Museo di Geografia, via del Santo 26 a Padova, si festeggerà il Carnevale in maschera con attività pensate per le famiglie con bambini fino agli 11 anni. Oltre a mettersi in gioco in una “caccia alla maschera” diffusa in tutto il museo, i partecipanti avranno modo di riflettere sul significato originale del carnevale e apprezzare alcune carte antiche di Venezia, tra cui una preziosa veduta cinquecentesca della città lagunare, in versione puzzle gigante. Attività compresa nel biglietto d'ingresso al Museo.

Continua anche la proposta domenicale del Museo di Fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova in via Loredan, 10 a Padova. Per ingresso, agevolazioni e prenotazione consultare il link.

Domenica 11 febbraio

Doppio appuntamento domenica 11 febbraio - Museo di Fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova con ingresso da via Loredan 10 a Padova - con visita guidata animata, alle ore 15.30, in cui si porranno e risolveranno, attraverso prestigiosi strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni, quesiti come: esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? Sempre domenica, alle ore 16.30, l’approfondimento dal titolo “Aurore boreali dall’Ottocento a oggi”: straordinariamente belle e spettacolari, le aurore boreali sono tipiche delle zone vicine al Polo Nord o Sud. Da sempre, hanno suscitato l’attenzione degli studiosi che, soprattutto nell’Ottocento, tentano di interpretarle. Come? È quanto la visita guidata vi permetterà di scoprire attraverso strumenti storici e video.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio

Per l'occasione il Museo dell'Educazione, via degli Obizzi 21-23 a Padova, si mette a soqquadro: i ruoli si invertono e a condurre la visita saranno gli ospiti. Si potranno immaginare e raccontare la storia dei nostri giocattoli e dei sussidi didattici: le storie più belle e originali potranno essere poi protagoniste di un fantastico concorso. La visita si conclude in un momento di gioco. Ingresso gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti (max 22 persone per turno). Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, turno dalle 15 alle 16.30; mercoledì 14, turno dalle 10 alle 11.30. Prenotazioni al seguente link.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio

Al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte, piazza Capitaniato 7 a Padova, va in scena "Vita da romani!": visita guidata e mini laboratori gratuiti, a tema, rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni a cui possono accedere in maschera. Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, due turni di visite guidate con mini laboratorio, da 1 ora ciascuno, alle ore 10.30 e alle ore 11.30. La

modalità di partecipazione è libera e gratuita, senza biglietto d'ingresso.

