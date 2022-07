"Costruisci il tuo burcio" e "Le stelle dei naviganti", gli eventi al Museo della Navigazione Fluviale Battaglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme organizza due imperdibili eventi:

Domenica 24 luglio alle ore 16.15

Il laboratorio per famiglie "Costruisci il tuo burcio".

Un laboratorio speciale e divertente che insegnerà a grandi e piccini i nomi e le caratteristiche di tutte le imbarcazioni che navigavano e navigano i nostri fiumi e la laguna;

a fine visita, dopo una merenda rinfrescante sulla pontara dell’Ortazzo,

tutti i partecipanti avranno la possibilità di costruire e dipingere il proprio modellino di burcio.

Un laboratorio stimolante e creativo, per trascorrere una domenica unica a Battaglia Terme.

Giovedì 28 luglio dalle ore 20.45

La conferenza "Le stelle dei naviganti".

Il Museo Civico della Navigazione Fluviale, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Battaglia Terme,

Vi invitano ad una serata molto particolare a parlare del cielo stellato e ad ammirarlo in compagnia di Marco Bregolato, divulgatore di astronomia pratica presso il Planetario di Padova.

L'appuntamento è al Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme

alle ore 20:45 per la visita guidata al Museo (10 euro a persona)

e alle ore 21:45 per la conferenza all’aperto con orientamento stellare.

Si parlerà della navigazione a Battaglia Terme, degli antichi popoli naviganti, dai Fenici ai Romani passando per i Greci, e scopriremo le coordinate celesti.

In caso di maltempo l’evento verrà spostato al giovedì successivo.

Ingresso

I costi per il laboratorio "Costruisci il tuo burcio" sono:

10 euro a partecipante

30 euro prezzo scontato per famiglie (2 adulti e 2 minori)

7 euro a partecipante per chi ha già aderito ad altri laboratori del Museo

20 euro prezzo ridotto per le famiglie (2 adulti e 2 minori) che hanno già partecipato ad altri laboratori del Museo

Il costo per l'evento "Le stelle dei naviganti" è:

10 euro a persona ingresso al Museo con visita guidata:

La prenotazione agli eventi è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Info

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Foto articolo da comunicato stampa