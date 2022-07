Laboratorio "Le arti dello squero" al Museo della Navigazione Fluviale Battaglia

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme organizza un evento imperdibile!

Domenica 31 luglio alle ore 16.15 il laboratorio per grandi e piccini "Le arti dello squero".

Dettagli

Un laboratorio speciale e divertente; che farà imparare a grandi e piccini le nobili arti e gli antichi mestieri dello squero: dal calafataggio all’impegolatura, scopriremo cosa si faceva dentro uno squero; e chi erano, e come si chiamavano, le persone che ci lavoravano.

A fine visita poi, dopo un pit stop rinfrescante, andremo all’ombra del museo, e coccolati dal vento dei colli cominceremo a restaurare una barca proprio come dei veri maestri d’ascia.

A fine giornata ci sarà anche un regalo per tutti i partecipanti.

I costi per il laboratorio "Le arti dello squero" sono:

10 euro a partecipante

30 euro prezzo scontato per famiglie (2 adulti e 2 minori)

7 euro a partecipante per chi ha già aderito ad altri laboratori del Museo

20 euro prezzo ridotto per le famiglie (2 adulti e 2 minori) che hanno già partecipato ad altri laboratori del Museo

La prenotazione agli eventi è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Info

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale