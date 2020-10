Ottobre al Musme, tutti gli eventi in programma

Anche quest'anno il Museo di Storia della Medicina di Padova si presenta agli insegnanti, ma con una modalità nuova: in diretta live su Youtube. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono invitati venerdì 9 ottobre alle ore 17.30 per scoprire cosa potranno visitare in presenza o “a distanza” insieme agli studenti, nel nuovo percorso interattivo e interdisciplinare. Le guide del MUSME racconteranno le proposte del museo per l’anno scolastico 2020/2021 con una diretta di 30 minuti: verranno illustrate le visite guidate e i laboratori in modalità “a distanza”, che si svolgeranno in Live Streaming nelle aule; e i nuovi MUSMElab, in particolare, il laboratorio “Dissezioniamo il corpo umano”, che permetterà agli studenti di vestire i panni degli anatomisti. L’iniziativa è gratuita, su prenotazione: www.musme.it/live-open-day/.

Sabato10 ottobre, alle ore 16, proseguono gli EsperiMUSME per bambini che frequentano la scuola primaria, con il laboratorio “Bloodsim, un viaggio nel corpo umano”, dove si scoprirà quanto il cuore è un organo speciale, un muscolo straordinario, la pompa che permette al sangue di circolare dentro il nostro corpo. Grazie a delle speciali tecnologie e divisi in gruppi, in totale sicurezza, i bambini capiranno come funziona la circolazione del sangue e la differenza fra arterie, vene e capillari.

Sabato 17, alle ore 16, i laboratori del MUSME sono riservati alle famiglie ed ai ragazzi più grandi. Sarà possibile provare l'esperienza di operare su un tavolo settorio in “Anatomisti per un giorno”. Grazie ad un laboratorio virtuale, e guidati dai tutor, i partecipanti verranno condotti nell’esplorazione del corpo umano.

Sabato 24, alle ore 16 EsperiMUSME per chi frequenta la scuola primaria, con il laboratorio “Dalla terra alla tazza”, per scoprire gli aspetti più curiosi delle piante medicinali e imparare a fare un’infusione speciale da portare a casa. Info e prenotazioni: www.musme.it/esperimusme.

Info

Il MUSME è aperto i sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

SedeMusme in via San Francesco, 94 35121 Padova

Informazioni

049 658767 info@musme.it www.musme.it

Orari di apertura: sabato e domenica: 9.30-19 ultimo ingresso 18.15

Biglietti

Intero 10 euro, ridotto gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 euro, ridotto giovani e studenti 6 euro, famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 euro, gratuito bambini fino a 3 anni.