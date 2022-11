Natale a Padova 2022, tuti gli eventi in programma in città

Un nuovo Natale è alle porte e l’albero non può proprio mancare! Per questo la città, come ogni anno, avrà il suo Grande Albero di Natale davanti al Comune, addobbato dalle preziose decorazioni di DODO che, insieme alle luci, renderanno la città patavina subito più magica!

I principali monumenti della città anche quest’anno prenderanno vita in una danza di colori, forme e musica per un’immersione completa nel Natale a Padova. Il videomapping adornerà i palazzi più importanti della nostra città nel periodo natalizio e gli spettacoli faranno stare tutti con il naso all’insù in un’atmosfera magica e virtuale.

Tanti imperdibili appuntamenti quest’anno nel cuore di Padova! Per grandi e piccini Babbo Natale arriverà in città, sfilando per le vie del Centro con la banda musicale che lo accompagnerà al Villaggio. Concerti, giostre, mercatini e tanta festa ma soprattutto un’ondata di amore e magia attraverseranno le vie della città patavina durante il periodo natalizio… non perdertelo! Presto altre novità!

La città si popolerà di mercatini durante il periodo delle feste, il Natale toccherà quasi tutto il centro storico con le sue casette di legno. Principalmente ci saranno: il Villaggio di Babbo Natale in piazza Eremitani, dove grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia, il Natale in Via Umberto I con i commercianti dove potrete trovare idee regalo artigianali. Infine ci sarà il famoso Natale Artigiano in piazza Capitaniato, che da oltre 20 anni espone creazioni artistiche realizzate completamente a mano da circa 40 artigiani. Infine il Villaggio di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia e percorrere piazza Eremitani.

Nel dettaglio - aggiornamenti su https://www.nataleapadova.it/

La città di Padova ha investito in installazioni, iniziative, eventi e attività per promuovere al meglio il momento più magico dell’anno. I mercatini nelle piazze, il videomapping, il grande albero di fronte a palazzo Moroni, il Villaggio di Babbo Natale e la grande pista di pattinaggio: tutto realizzato grazie alla partecipazione dei nostri partner per vivere la magia del Natale in tutta la città.

ART & CIOCC

Dal 24 al 27 Novembre in Piazza Cavour, Via Cavour, Via Santa Lucia.

Il tour dei cioccolatieri in centro a Padova.

NATALE IN VIA UMBERTO I

Dal 25 Novembre all’ 11 Dicembre, dalle 09 alle 21

È un appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla commercializzazione di prodotti natalizi artigianali e della cultura alimentare natalizia italiana con 14 casette in legno addobbate in stile natalizio.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Dal 26 novembre all’ 8 gennaio dalle 9 alle 21.30 circa, in Piazzetta Eremitani

“Il Villaggio Eremitani” è un luogo in cui i bambini possono incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina. Sarà un mercatino dove verranno posizionate ed esposte numerose specialità culinarie e oggettistica ricercata di qualità, inserite in scenografici chalet di legno.

IL TRENINO DI NATALE

Dal 26 novembre all’8 gennaio.

Un trenino itinerante in centro storico

DRESSCODE TABARRO

26 e 27 novembre in Ghetto a Padova.

Un luogo ricco di storia, di una Padova diversa, forse un po’ più umana “Tabarri e spuntoni veneti”, la Padova delle vecchie “osterie”, dove si socializzava, dove fermarsi era un obbligo.

LA GRANDE ACCENSIONE

26 novembre ore 16:30 ai Giardini dell’Arena.

I Giardini dell’Arena come da tradizione si vestono di disegni luminosi e ricercati, esplosioni di emozione per grandi e piccini.

GALÀ DEI LOCALI E DELLE ATTIVITÀ STORICHE DELLA CITTÀ DI PADOVA

1 dicembre 2022 dalle 18:00 Sala Rossini Caffè Pedrocchi

Novembre PataVino celebra il commercio padovano con un evento speciale dedicato alle botteghe storiche della città.

NATALE ARTIGIANO

Dal 2 dicembre al 6 gennaio dalle 9.30 alle 19.30 in Piazza Capitaniato

Quest’anno saranno presenti 40 artigiani di qualità che espongono durante il Natale le loro opere realizzate interamente a mano.

SHOPAPEMUS

3 dicembre dalle 17.30 alle 22 in via San Fermo e Galleria Borromeo

I commercianti vi invitano ad un brindisi natalizio buono e solidale, con degustazioni di vini selezionati dai nostri Bar e assaggio del “favoloso”.

VIDEOMAPPING

Dal 3 dicembre in Piazza delle Erbe, della Frutta, dei Signori, al Duomo, alla Chiesa di Santa Giustina e alla Chiesa di Sant’Antonino (Arcella).

Videoproiezioni tridimensionali, luci, suoni e colori con degli spettacoli basati sul tema di quest’anno, il Giardino di stelle.

CONCERTO PER LA PACE IN UCRAINA

11 dicembre dalle ore 16.30 alla Scalinata di Palazzo Moroni.

Le note danzanti della multiculturalità, il Natale canta la pace in Ucraina.

NATALE IN QUARTIERE

17 dicembre nelle Piazzette Buonarroti e San Bellino.

Artisti in Quartiere è un ciclo di incontri con l’artigianato handmade, gli Artisti di Strada e i Buskers.