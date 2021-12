Teatro, cori e un «Canto di Natale» itinerante nel weekend a Montegrotto

Weekend ricchissimo di appuntamenti: spettacoli per bambini e adulti al Centro culturale- biblioteca civica Alda Merini completamente rinnovato, animazione in piazzetta Perlasca e in viale Stazione sabato e un inedito Christmas show- Canto di Natale, spettacolo itinerante in tre tappe per le vie del centro in due turni uno alle 16 e uno alle 17.30 domenica pomeriggio per il fine settimana di «Merry Christmas Montegrotto Terme».

Venerdì 10 dicembre

Alle 21, Centro culturale - biblioteca civica Alda Merini:

«È da ieri che rido – Prima puntata»

Viaggio in due puntate nella comicità di ieri, un piccolo bignami di sketch e canzoni per ripercorrere la storia recente della comicità italiana. Due musicisti e un attore per ricreare l'atmosfera di qualche anno fa. Una serata dedicata al sorriso e alla leggerezza, un antipasto delle feste in arrivo.

Prenotazione su: https:// edaiericheridoparteprima. eventbrite.it

Sabato 11 dicembre

ore 17 Centro culturale - biblioteca civica Alda Merini:

«La stella di Natale»– Storie e racconti per bambini con Sara Corsini (6 – 10 anni)

“In un paese lontano lontano, sempre coperto di neve, l'unica cosa che si vedeva per le strade era il fumo dei caminetti sempre accesi...” Comincia così una storia di diamanti, stelle, re e regine.

Prenotazione su: https://lastelladinatale. eventbrite.it

dalle 16 e alle 18.30 circa

in piazzetta Perlasca: "M&M’s Two Voices» un magico duo con repertorio natalizio.

in corso delle Terme: «Mascotte Parade» 4 mascotte giganti dei personaggi dei Cartoons.

in viale Stazione «Santa Claus Street Band» 5 Babbi Natale musicisti di una mitica street band.

Domenica 12 dicembre

Christmas show – Canto di Natale

Performance itinerante di Barabao Teatro

Orari di inizio spettacoli: 16 e 17.30

Uno spettacolo itinerante in tre tappe, di 15 minuti ognuna, che spazieranno dal canto dalla recitazione.

Prima tappa piazza Primo Maggio: l’ammonizione dello spettro di Marley e l’incontro con lo spirito del Natale Passato.

Seconda tappa boulevard di viale Stazione: gli incontri con gli spiriti del Natale Presente e del Natale Futuro.

Terza tappa piazza Carmignoto: la trasformazione di Scrooge.

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/ – 393 981 2287

