Vigilia e Santo Stefano in musica a Montegrotto Terme: tra belcanto e sax

Opera e operetta al pomeriggio della vigilia in piazza Carmignoto, concerto di Flavio Sax Bordin con gli auguri dell’amministrazione comunale in piazza Roma dopo la messa di Mezzanotte e ancora a Santo Stefano in piazza Primo Maggio concerto dei Venice Rondò in costume veneziano del ‘700: è il programma musicale di Montegrotto Terme per i giorni del Natale.

Scopri il programma della settimanale

E per i più piccoli alla vigilia ci sarà l’animazione delle mascotte giganti dei cartoons in corso delle Terme e i cinque babbi natale della Santa Claus Street Band in viale Stazione.

Questo il programma completo:

Venerdì 24 dicembre

Piazza Carmignoto alle 16 e alle 18.30 circa

Belcanto

Cantanti d’opera e operetta con repertorio delle Feste ed evergreen del bel canto.

Corso delle Terme, alle 16 e alle 18.30 circa

Mascotte Parade: Mascotte Parade, 4 mascotte giganti dei personaggi dei Cartoons.

Viale Stazione, alle 16 e alle 18.30 circa

Santa Claus Street Band: 5 Babbi Natale musicisti di una mitica street band.

Piazza Roma, al termine della S. Messa di mezzanotte

Auguri dell’Amministrazione comunale

a seguire

Concerto di Flavio Sax

Domenica 26 dicembre

Piazza Primo Maggio, ore 17

Concerto di Santo Stefano con i Venice Rondò

La musica modern classic che dalla Laguna ha conquistato il mondo. Un ensemble di apprezzati concertisti, tutti rigorosamente in costume veneziano del ‘700. Un omaggio al grande repertorio per una serata di qualità ed eleganza.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme Ufficio Cultura, tel. 049 892 8762 – 049 892 8788

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1824&area=H

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1821