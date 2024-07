Estate all’Orto botanico dell’università di Padova un luogo da vivere, fin dall’alba e dopo il tramonto

Prezzo non disponibile

Tanti sono gli incontri per vivere la bellezza della Natura che ci circonda che si terranno dal 3 luglio al 7 settembre all’Orto botanico dell’Università di Padova.

Primo appuntamento mercoledì 3 luglio, con la possibilità di vedere di sera il Museo botanico : un’opportunità speciale per scoprire la storia dell’Orto botanico, il più antico del mondo, ma anche grandi viaggiatori e piante sconosciute ( visita guidata in partenza alle ore 20.30, 21 e 21.30 al prezzo speciale di 6 euro ).

Altre visite nel corso dell’estate permettono di approfondire i viaggi delle spezie e la figura di Marco Polo (31 luglio), la conoscenza delle piante aliene (7 agosto, in collaborazione con il Servizio Biodiversità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Giardino Botanico Carsiana), oppure semplicemente di gustarsi una visita guidata nella suggestiva atmosfera serale (14 agosto).

Nell’ambito della rassegna Racconti della Natura, appuntamento venerdì 5 luglio con il libro Sembrava un Paradiso. Ma i format sono anche tanti altri, come le passeggiate partecipative a cura di Base 9 già sperimentate con successo per il festival Risvegli, che vengono proposte in forma nuova, nella cornice speciale dell’alba e della sera (9 e 22 luglio, 19 agosto).

Uno spettacolo dedicato al pianeta Terra vede la partecipazione del Collettivo Clochart (17 luglio), incontri speciali permetteranno di osservare dal vivo gli insetti impollinatori grazie a Mariacristina Villani ed Edy Fantinato, di scoprire come nasce l’assenzio e – a fine estate – di vivere un sabato di giochi in Orto botanico.

Le proposte dell’estate si uniscono alla possibilità quotidiana di visitare l’Orto botanico, anche con il supporto dell’audioguida in italiano, inglese e tedesco e al nuovo servizio per i più piccoli: una AudioPen che permette di selezionare un punto di interesse sulla mappa e di ascoltarne il racconto, disponibile gratuitamente in biglietteria. Tutto sempre con la possibilità di visitare la mostra Le piante, agli occhi della scienza (fino al 29 settembre) e l’esposizione tematica Il microcosmo delle galle (8 settembre) oltre all’installazione Il caleidoscopio della natura, fino ai primi di luglio.

Nei mesi di luglio e agosto sono inoltre disponibili con l’orario estivo le visite guidate: sabato, domenica e festivi alle ore 10.30, 16, 17; martedì-venerdì ore 17 (il venerdì disponibile anche in inglese), prenotazioni e costi su www.ortobotanicopd.it/it/visite-guidate.

Programma completo - dal 3 luglio al 7 settembre 2024

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - ore 20.30, 21, 21.30

Stasera al Museo botanico

Visita guidata

VENERDÌ 5 LUGLIO - ore 18.30

Sembrava un Paradiso

Presentazione del libro - rassegna Racconti della Natura

MARTEDÌ 9 LUGLIO - ore 6 e 7.30

Dancing Stride - HARVEST, flower edition

Camminata partecipativa

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO - ore 19 e 20.30

TERRA

Spettacolo itinerante

LUNEDÌ 22 LUGLIO - ore 22

Dancing Stride - HARVEST, time edition

Camminata partecipativa

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO - ore 20.30, 21 e 21.30

Un milione di spezie

Visita guidata tematica

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO - ore 18, 19.30

Passeggiata aliena

Visita guidata tematica

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO - ore 20.30, 21, 21.30

Il giardino segreto

Visita guidata notturna

LUNEDÌ 19 AGOSTO - ore 22

Dancing stride - HARVEST, time edition

Camminata partecipativa

MARTEDÌ 27 AGOSTO - ore 20.30 e 21.30

Impollinatory by night: viaggi segreti in Orto botanico

Esperienza guidata

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE - ore 18.30

Botanica di spirito

Visita guidata con assaggio

SABATO 7 SETTEMBRE - ore 10-19

L'Orto in gioco: scienza, racconti e natura

Attività ludico didattiche e spettacolo-installazione in natura

https://www.ortobotanicopd.it/it/estate-allorto-2024

https://www.ortobotanicopd.it/it/audiopen-kids

https://www.ortobotanicopd.it/it/audioguida

https://www.ortobotanicopd.it/it/mostre-e-installazioni

Foto articolo - Orto Botanico foto di Francis Turatto