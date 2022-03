Golden Experience: alla scoperta di villa e parco Frassanelle con Francesca Papafava

Domenica 3 aprile dalle 10, eccezionalmente, Francesca Papafava, proprietaria del Parco Frassanelle, racconta la storia della sua famiglia; inoltre, si può visitare il Parco con una guida naturalista e si possono ammirare le grotte assieme a due figuranti.

Dettagli

Un’occasione unica per visitare la villa accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della stessa proprietaria, la contessa Francesca Papafava, e per scoprire racconti, aneddoti e curiosità sulla sua nobile famiglia. La offre Golden Experience, la giornata in programma domenica 3 aprile dalle 10 al Parco Frassanelle.

Nella stessa giornata si potrà cogliere anche l’opportunità di visitare il parco con una guida naturalistica e le grotte con due figuranti che proietteranno gli ospiti nell’800, anni in cui sono state ideate e costruite. Si potrà poi concludere il tour con una gustosa e genuina degustazione a km zero a cura dell’Azienda Agricola Valle Madonnina di Rovolon, presso la fattoria del parco.

Le visite si svolgeranno a gruppi, con partenze scaglionate di un’ora, dalle 10 alle 15.30, con prenotazione obbligatoria. Al termine del tour, si potrà rimanere nel Parco, circondati da meravigliosi prati, in mezzo alla natura. L’intero tour durerà circa 2 ore e mezza.

L'evento

Golden Experience, Parco Frassanelle, Rovolon

Domenica 3 aprile dalle 10

Visita parco con una guida naturalistica

con una guida naturalistica Visita grotte figuranti

figuranti Visita villa con Francesca Papafava

con Francesca Papafava Degustazione a km zero a cura dell’azienda Valle Madonnina

Prezzi

Adulti: 20 euro a persona

Bambini dai 4 ai 12 anni: ridotto 10 euro

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (non prevista degustazione)

Info

Tutti i dettagli aggiornati: https://www.incollitour.it/parco-frassanelle-3-aprile-2022/

Maggiori informazioni tramite whatsApp: https://wa.me/393454041017

Info web

https://it.frassanelle.com/golden-experience-2/

Foto articolo da comunicato stampa