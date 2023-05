Il campo dei Girasoli torna a proporre iniziative culturali e ambientali per tutta la settimana

Da lunedì 15 maggio al via una serie di una serie di incontri on line, alle 19, aperti a tutti per conoscere il percorso che in questi mesi TechStation sta portando aventi per la realizzazione del Museo diffuso del Parco Agricolo del Basso Isonzo. Ospite del primo incontro il regista Karma Gava, il quale racconterà come nasce un progetto video compartecipato e come renderlo avvincente. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di Associazione Play, Comitato Parco Agricolo Basso Isonzo, Associazione Bengala, LIES - Laboratorio dell'Inchiesta Economica e Sociale, Arakè e Miguel So Mi. Per partecipare https://meet.google.com/zfo-oqci-ftv

Spazio alla musica, martedì 16 maggio, con il grande ritorno del format Jam ai Girasoli, l’atteso appuntamento jazz estivo a Padova. Tutti i martedì dalle 19.30 alle 22.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata, martedì 16 maggio, saranno Roberto De Nittis (piano), Riccardo Di Vinci (contrabbasso) e Marco Soldà (batteria)

In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, mercoledì 17 maggio, si svolgerà la minirassegna Questione di genere, due giornate per riflettere e confrontarsi sul tema dell’uguaglianza nella diversità. Alle 18.30 l’associazione Con-Te-Stare Sportello Attivo Transgender Centro ONIG di Padova presenterà il libro "Io non sono un trans - Storia di una ragazza che doveva ritrovare sé stessa" scritto da Roberta Rosin, presidente dell'associazione, e con le voci e narrazioni di coloro che affrontano il quotidiano attraverso l'espressione della propria molteplicità ed unicità identitaria. Alle 19.30 spazio alla musica con dj-set di Ménage a Trash trio femminile con la passione per la musica e il divertimento

Il secondo appuntamento della rassegna è fissato per venerdì 19 maggio. Alle 19 è previsto il talk I diritti delle persone trans, una prospettiva statunitense in compagnia di Jane Heenan, psicoterapeuta, attivista per i diritti delle persone trans e Chiara Cucchieri, portavoce del Padova pride e presidente arcigay. La serata prosegue con il concerto dei Canone Inverso, diretto da David Wilkes Benini. Un coro a cappella misto, formato da persone LGBT ed Eterosessuali, senza discriminazione di orientamento e identità di genere, con repertorio per lo più contemporaneo e pop.

Sabato mattina la proposta per i più piccoli (per bambini da 6 a 10 anni) è il laboratorio Naturalmente al Parco che si svolgerà dalle 11 alle 12.30. Dopo aver appreso e scoperto il mondo dei volatili, i bambini costruiranno una casetta per loro. Il numero massino di partecipanti è di 30 bambini, è quindi consigliata la prenotazione su eventbrite. Per l’iniziativa è richiesto un contributo di 5 euro per la tessera ARCI, solo la prima volta.

Nel pomeriggio dalle 15 una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5 euro per la tessera ARCI (solo la prima volta). Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

A partire dalle ore 17, in occasione della chiusura dei progetti di servizio civile, la cooperativa Mani Tese in collaborazione con il Campo dei Girasoli, organizza un pomeriggio di laboratori & mercatini sul tema del riuso creativo, accompagnati da un aperitivo a km0 e buona musica. Alle 20.30 live di Chiara Patronella con Nereo Fiori (fisarmonica) Andrea Formentin (basso) e Giovanni Formentin (percussioni). Un repertorio che viaggia dai generi ai luoghi, attraversando l'ultimo album fino ad i nuovissimi brani.

Domenica 21 maggio per tutta la giornata i medici veterinari del Dipartimento MAPS dell'Università di Padova in collaborazione con Bas Bleu incontrano umani di ogni età e i loro amici a quattro zampe per saperne di più sul benessere, sulla prevenzione e sulla cura degli animali, soprattutto cani e gatti. Una giornata a tutta curiosità dedicata al mondo animale. Incontri con i medici veterinari, attività per bambini e passeggiate per cani.

Torna alle 10.30 con Una classica domenica mattina, il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, un dolce risveglio accompagnato dalla musica del corno (Mattia Ximenes, Sofia Moro,Fabiana Sinicorno, Filippo Tosolini). Un repertorio che spazia da Giovanni Gabrieli, Kerry Turner passando per W.A. Mozart e R. Wagner.

Arriva a Padova il Teatro Selvatico con il workshop selvatico Ayni con l’obiettivo di riportare alla luce l’animale dentro ognuno di noi. Tradurre artisticamente quelli che sono gli aspetti istintivi, animali, selvatici degli uomini per dare spazio alla natura dell'essere. Attraverso pratiche che attingono al teatro e alla danza i partecipanti daranno vita ad un'unica performance creativa. Il laboratorio prevede due fasce orario dalle 9.30-13.30 e dalla 14.30 alle 18.30. È possibile partecipare ad una sola attività. È prevista una quota di partecipazioni. Maggiori informazioni su https://www.teatroselvatico.it/

