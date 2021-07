Gli spettacoli della settimana al teatro giardino di palazzo Zuckermann

Di seguito i due appuntamenti in programma al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann del 4 e del 7 agosto.

Mercoledì 4 agosto, ore 21

Rassegna musico-teatrale anni ‘60

10a edizione 2021

Bacchiglione Beat

I cantoautori

con

Giuliano Girardi

Pensione Beat con Gigi Barichello

Giancarlo Argenti

Gli acustici tre

Voci narranti: Chiara Perin e Paolo Mazzuccato

Regia: Franco Maria Serena | Suoni e visioni: Nick Cars | Coordinazione: Rob Ska

Informazioni:

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria cell. 348 4726313 – 351 8919521

Facebook Bacchiglione Beat - francomariaserena@gmail.com

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 25 agosto.

Sabato 7 agosto, alle 21.30

Su il sipario Estate

prove di resistenza

Intorno al festival dei matti

Concerto spettacolo con Ramona Munteanu al pianoforte. Letture a cura di Gianluca Meis.

In collaborazione con “Il Festival dei Matti” di Venezia e la Fondazione p. Giovanni Pizzuto Onlus di Padova, con il contributo la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Una selezione di brani per pianoforte tra ottocento e novecento accompagnati da letture per riflettere sul disagio psichico, su quell’alterità che diventa ispirazione artistica e possibilità di confronto.

Il concerto prende le mosse dalla storia divergente e dannata di Schumann: attraverso suoi brani, ai quali fanno da contraltare altri di Chopin, costruisce un gioco di specchi con le parole di chi lo ha conosciuto, ciascuno alle prese col dorso oscuro della propria vita.

Ramona Munteanu è una pianista classica attiva come solista, musicista da camera, accompagnatrice e insegnante. Il suo repertorio è vasto, si estende da Bach a Piazzolla. Dal 2005 svolge un’intensa attività didattica presso varie associazioni culturali e istituzioni statali, in Italia e in Romania. Nell’estate del 2015 e 2016 è stata inviata ad insegnare presso il corso estivo “Evvai Piano Masterclass” in Toscana. Vari suoi allievi hanno vinto premi in concorsi nazionali e internazionali. Dal 2018 ha lavorato presso i Conservatori statali di Udine e Padova in qualità di collaboratrice pianistico e attualmente prosegue collaborando con il conservatorio “Tomadini” di Udine.

Il Festival dei Matti è un laboratorio culturale in cui i diversi linguaggi che si occupano di questo tema trovano ospitalità e visibilità in una cornice riconoscibile, coinvolgendo in modo significativo anche le persone che vivono l’esperienza del disagio psichico.

Informazioni:

Biglietto unico 7 euro con prenotazione

Acli Arte e Spettacolo Padova tel. 333 7680147

info@aaspadova.it - www.aaspadova.it

Green pass

Ti ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: dgc.gov.it

