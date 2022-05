Tutti gli eventi della settimana al teatro Maddalene

La sesta edizione di Universerìe segna un altro successo raggiungendo anche per il quarto episodio il tutto esaurito: al Teatro Maddalene sono già sold out i posti per la recita di domani, 24 maggio. Il gran finale è l’ultima puntata della serie teatrale promossa dal Teatro Stabile del Veneto, scritta e interpretata dagli studenti dell’Università di Padova sotto la guida della compagnia Amor Vacui, che dopo quattro episodi al Teatro Maddalene andrà in scena con la stagione completa al Teatro Verdi di Padova martedì 31 maggio.

Cosa sono i nostri vent’anni – si chiedono gli studenti - in questo mare di storia di 800 anni dell’Università di Padova? Nelle aule di Unipd ci sono stati milioni di studentesse e studenti, milioni di lezioni, milioni di incontri, milioni di sogni, milioni di domande, milioni di prove, fallimenti, pianti sorrisi, successi, idee, cambiamenti.

E adesso ci siamo noi. A chiederci come possiamo reggere il confronto con tutto quello che c’è stato prima, o che aspettative abbiamo per il nostro futuro, o se abbia senso farci queste domande.

Ci dicono che ricorderemo questi anni come i migliori della nostra vita, sarà vero?

E che cosa stiamo facendo per vivere al meglio questi anni?

Non sappiamo se chiederci queste cose su un palco ci servirà a trovare delle risposte. Sappiamo solo che guardarci, riconoscerci in un luogo, in un gruppo, ci fa sentire parte di questo lunghissimo scorrere di storia, di pensieri, voci e domande iniziato ottocento anni fa.

Questa settimana gli appuntamenti al Teatro Maddalene continuano anche con la quarta lettura di Reading is FUNdamental, la rassegna dedicata alle letture sceniche interpretate da giovani attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni: dal 26 al 28 maggio va in scena T’ank you veddy much scritto e diretto da Filippo Quezel e interpretato da Elena Maria Antonello, Filippo Quezel, Nicolò Sordo, Valeria Segna, Norman Quaglierini.

Cinque attori si domandano se sia ancora possibile divertirsi a teatro, usando come metodo di studio il lavoro di Andy Kaufman (New York,1949 – West Hollywood,1984).

Kaufman era, come dicono tutti, un comico. Lui però sosteneva di essere un cantante e un ballerino ripetendo spesso di non aver mai fatto una battuta in vita sua.

Cosa farebbe Kaufman se fosse ancora vivo? Fingerebbe la sua morte. Famoso in vita e ora spesso dimenticato, se non fosse per lo splendido documentario del 2017 prodotto da Spike Jonze Jim and Andy, Kaufman viene spesso “copiato” da artisti contemporanei senza venir citato. Un affronto enorme per un artista la cui più grande paura era quella di cadere nell’oblio, come dice il suo migliore amico Bob Zmuda nel libro Andy Kaufman revealed!: best friend tells all.

In T’ank you veddy much la cantante Valentina e il gestore di un autolavaggio Fulghezio Jobas, faranno del loro meglio per intrattenere il pubblico e ringrazieranno molto i presenti senza mai dimenticare che “tutte le strade portano ad Andy” (Dana Carvey).

Teatro Maddalene di Padova

Universerìe – Il gran finale

24 maggio 2022

Ore 19

UNIVERSERÌE UN NUOVO INIZIO - Teatro Stabile del Veneto (teatrostabileveneto.it)

Reading is FUNdamental

T’ank you veddy much

26>28 maggio 2022

26 maggio ore 19

27 maggio ore 19

28 maggio ore 19

READING IS FUNdamental T’ank you veddy much - Teatro Stabile del Veneto (teatrostabileveneto.it)