Prosa, cinema da premio Oscar e Rodari chiudono la rassegna di Pontelongo

Il Comune di Pontelongo con la Pro Loco, la Casa di riposo “Antonio Galvan” hanno organizzato una rassegna estiva, che in queste settimane ha riscosso il consenso del pubblico grazie alla programmazione varia che ha proposto dal cinema al teatro.

Per questa ultima settimana gli spettacoli si confermano al giardino di Casa Antonio Galvan alle 21.15.

Martedì 27 luglio

Martedì 27 luglio va in scena Due dozzine di rose scarlatte di Aldo de Benedetti della compagnia Teatroprova. I protagonisti della commedia sono Alberta, tigre della finanza, e Gianpiero, pittore romantico, felicemente sposati, ma hanno entrambi un inconfessato desiderio di “evasione”. Sarà un inatteso mazzo di rose scarlatte a far leva su questo sentimento, distraendoli dal loro amore e portando la loro unione al punto di rottura. Solo l'intervento maldestro dell'amica-commercialista permetterà di sbrogliare la matassa e riunire la coppia.

Giovedì 29 luglio

Giovedì 29 ultima proiezione con Nomadland, film del 2020 scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao. Adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder Nomadland - Un racconto d'inchiesta, il film, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d'oro alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista.

Venerdì 30 luglio

Si chiude venerdì 30 con il teatro per famiglie “Il Paese delle favole al contrario” di Teatro Fuori Rotta e Fondazione Aida. Uno spettacolo che, grazie ai testi e alle filastrocche di Gianni Rodari, permette al giovane pubblico di visitare luoghi da sogno come il "Paese dei Bugiardi" o il "Paese delle Favole al Rovescio". Una tappa di stazione in stazione per crescere insieme apprezzando i cambiamenti e le novità della vita.

Info e ingresso

Tutti gli spettacoli si tengono al giardino della casa di riposo Antonio Galvan, alle 21.15.

Biglietto d’ingresso 3,50 euro, gratuito fino ai 14 anni.

Per info biblioteca@comune. pontelongo.pd.it ; 0499776568.

