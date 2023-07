Via i segni del maltempo, tornano gli eventi in Villa dei Vescovi

«A causa della fortissima ondata di maltempo che ha colpito la Provincia di Padova anche il raffinato edificio di inizio Cinquecento, ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei, ha riportato danni importanti – come spiega il direttore Alessandro Armani - con logge allagate, vasi rovesciati e rotti in terrazza e sulla scalinata dei limoni, la corte all'italiana segnata dalla tanta pioggia caduta in pochi minuti. Grazie all'intervento dei nostri giardinieri, dello staff e di alcuni preziosi volontari la Villa ha regolarmente aperto al pubblico, non senza mostrare le sue "ferite"».

La Villa è tornata quindi visitabile dal mercoledì alla domenica: info circa orari e prenotazioni su https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi.

E già dal 26 luglio si torna alla programmazione estiva con la tradizionale offerta dei “Mercoledì in Vigna” l’evento in vigneto proposto in collaborazione con Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi e Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sugli Euganei ovvero una proposta di vini del territorio (FAI_ Villa dei Vescovi è l’Enoteca della Strada del Vino Colli Euganei), drink e cicchetti. Ingresso nel vigneto 3 euro con prenotazione consigliata. Si accede dal portale est (Via Tito Livio). Come spiega Armani: “porta il tuo plaid e siediti nel verde con vista sulla Villa al tramonto. Un’emozione capace di fondere ambiente, cultura e storia. Unica!” E visto il grande successo la proposta continuerà settimanalmente anche per tutto il mese di agosto (2 – 9 – 16 – 23) e di metà agosto (6 – 13).

Sabato sera

E per chi ama godere di un sabato sera differente ecco Aperitivo in Villa sulla terrazza ovest e sulla scala dei limoni della villa con degustazione di cicchetti, vini e cocktails. È possibile cenare in terrazza est presso Enoteca Bistro con prenotazione allo 351.6181682.

Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi si trova nel verde di una campagna veneta rimasta intatta, spicca su un poggio dei Colli Euganei. Rappresenta un monumento importante nel panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l'estetica del Palladio.

Avvicinandosi alla Villa, una distesa di vigneti lascia il posto alle geometrie verdeggianti del brolo, poi la bellezza del paesaggio reale torna a rispecchiarsi nei panorami idealizzati delle logge e degli interni interamente affrescati dal pittore fiammingo Lambert Sustris. La vocazione originaria di luogo capace di ispirare ed elevare lo spirito sopravvive ancora oggi: l’invito infatti è quello di godere di Villa dei Vescovi prendendosi il tempo per trascorrervi una giornata di ozio creativo o per soggiornare nella sua residenza di charme, assaporando i benefici della sua rasserenante atmosfera.

Contatti

Villa dei Vescovi

Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia

faivescovi@fondoambiente.it

049.9930473

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi

Foto articolo da comunicato stampa - Villa dei Vescovi (PD) di notte_Foto Stefano Crove_2016_(C) FAI - Fondo Ambiente Italiano-2