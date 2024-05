Weekend con gli Amici della Musica il 18 e 19 maggio 2024

Prezzo non disponibile

Weekend con due eventi organizzati dagli Amici della Musica di Padova.

Sabato 18 maggio

Sabato 18 maggio nuovo appuntamento della rassegna Esplorazioni Tartiniane 2024, dal tema Giuseppe Tartini e la sua scuola internazionale di musica. La passeggiata culturale a cura delle guide dell’Associazione Tartini 2020 partirà da Prato della Valle (incontro alle ore 15 alla Fontana di Prato della Valle) e dopo le tappe alla Basilica di S. Antonio e all’Università si concluderà alla Chiesa di S. Caterina, dove alle 17.30 Émilie Chigioni eseguirà tre sonate di Tartini. Giovane ma già affermata violinista, Émilie Chigioni è nata a Bergamo, dove ha iniziato gli studi, che ha poi proseguito al Conservatorio della Svizzera italiana, all’Accademia Perosi di Biella e all’Avos Project Roma. Émilie si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti, tra cui il primo premio al “XI Concorso Internazionale Città di Firenze-Premio Crescendo 2020”. E’ ora è violino di fila alla Filarmonica Arturo Toscanini. Si dedica con passione anche all’esecuzione filologica del repertorio barocco ed è membro del “Ensemble Pietro Antonio Locatelli”, composto da giovani talenti provenienti da tutta Europa, dediti al repertorio barocco e classico. Il concerto sarà introdotto dalla musicologa e violinista Myriam Guglielmo.

Domenica 19 maggio

Domenica 19 maggio 2024, alle ore 17, al Duomo dei Militari S. Prosdocimo, chiesa dotata di un bell’organo di manifattura tedesca recentemente restaurato, concerto dell’organista Matteo Varagnolo, con musiche di F. Mendelssohn, R. Schumann, J.Brahms, F. Liszt e Anton Bruckner. Il concerto è un omaggio a quest’ultimo compositore, a duecento anni dalla sua nascita. Varagnolo è un giovane musicista padovano per nascita e formazione. Nel 2022 si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Pollini, dove ha proseguito la sua formazione con i maestri P. Turetta (organo), R. Loreggian (clavicembalo). Nel 2019 ha vinto il primo premio ex-aequo della categoria A al 1° concorso organistico internazionale “Fondazione Friuli”, e nel 2021 il primo premio al 2° concorso organistico internazionale “Fiorella Benetti-Brazzale - Città di Vicenza”. Suona come solista e accompagnatore in diverse rassegne musicali.

Si ringrazia il Comando Forze Operative Nord.

