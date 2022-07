vignetiaperti a Maeli: aperitivo tra i filari

Sta diventando il nostro appuntamento più divertente della settimana, è l'aperitivo in vigneto Maeli&FEshion Eventi!



A Luvigliano Di Torreglia, in una delle cornici più belle dei Colli Euganei, nel nostro vigneto, ogni calice al tramonto diventa particolarmente suggestivo. Sarà per i vini che nascono tra i filari Maeli, per le sfiziositá del cestino FEshion, per la magica vista sulla Laguna di Venezia e le Dolomiti, per la compagnia che condivide con te un momento speciale, quest'aperitivo é davvero un' esperienza unica!

Ci piace portarti con noi dove il vino nasce, tra i filari delle nostre vigne, che accudiamo con grande amore e rispetto, per farti assaporare la bellezza di un territorio unico, e per farti trascorrere un momento di relax e divertimento, perché, come dice Papa Francesco “ci può essere vera gioia anche in un brindisi, il vino è dono di Dio"

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

?Contenuto cestino?

Focacce artigianali con pomodorini e verdure?

Bicchiere di hummus di ceci

Cartoccio con prosciutto e dadolata di formaggio

Vini in degustazione

"Dilante" 2019, da vecchie varietà autoctone col fondo

“Bianco Infinito" 2018, Moscato Giallo Veneto IGT

"Rosso Infinito”2018, Colli Euganei Rosso DOC

“Maeli” 2020 bio, Colli euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante

Costo 25 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Gion

