vignetiaperti a Maeli: aperitivo tra i filari

Ti invitiamo al nostro appuntamento più divertente della settimana, l’aperitivo in vigneto Maeli&FEshion Eventi!

A Luvigliano di Torreglia, in una delle cornici più belle dei Colli Euganei, un calice al tramonto in compagnia diventa un aperitivo speciale! Ecco cinque valide ragioni per non mancare:

Ti accogliamo trai i filari dei nostri vigneti, in un contesto dove il contatto con la natura, diventa un’esperienza sensoriale incredibile. Nell’ora del tramonto, la brezza della collina è un piacevole ristoro dalla calura dell’estate in città. Attenderemo insieme la sera brindando all’estate con i nostri vini che nascono dalle vigne, tra le quali avrai steso il tuo telo, abbinati all’invitante cestino aperitivo a con una piacevole musica di sottofondo, mentre le prime luci della sera accendono il panorama davanti a noi. La tua e la nostra sicurezza è importante! L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. Il telo che ti verrà consegnato è stato precedentemente sterilizzato, in loco inoltre troverai gel sanificante I vini Maeli in degustazione nascono da agricoltura biologica certificata e da vinificazioni artigianali, che risaltano le peculiarità delle nostre uve e del territorio.

I vini

“Bianco Infinito” 2019, Moscato Giallo Veneto IGT, un vino che nasce da uve vendemmiate a mano e macerate a freddo per 48 ore e da fermentzione spontanea con lieviti autoctoni

Bianco Infinito a sorpresa! Se indovini, avrai un altro calice in omaggio!

“Rosso Infinito”2018, Colli Euganei Rosso DOC, da Merlot, Cabernet sauvignon e Carmenere, vendemmiate a mano, macerate a lungo e fermentate con i lieviti delle nostre uve

Rosso Infinito a sorpresa”! Se indovini, avrai un altro calice in omaggio!

“Maeli” 2020 bio, Colli euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante.

Cestino

?Proposta del cestino all’insegna dell’artigianalità con contaminazioni fuori porta:

Focacce artigianali con pomodorini e verdure

Bicchiere di hummus di ceci

Cartoccio con prosciutto e dadolata di formaggio

Costo

Costo 25 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti

Indicazioni sulla location e come arrivare poi tra i vigneti

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 21, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Per arrivare in vigneto qui trovate le indicazioni precise da Google maps

Info web

