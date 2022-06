vignetiaperti a Maeli: aperitivo tra i filari

Partecipa al nuovo evento #vignetiaperti di Maeli, un fantastico aperitivo in vigna

Domenica 26 giugno ti aspettiamo con il nostro consueto appuntamento, l'aperitivo in vigneto firmato Maeli&FEshion Eventi!

Nella suggestiva atmosfera delle terre Bianche del Pirio, brinderemo insieme al tramonto sorseggiando le migliori annate dei nostri vini che nascono dai filari del nostro vigneto più bello, con una suggestiva musica e la compagnia che avremo scelto per l’occasione!

?A partire dalle ore 19.30 vi accoglieremo con i nostri calici abbinatinallo sfizioso cestino di FEshion, con focacce artigianali e proposte stagionali.?

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Contenuto cestino

Focacce artigianali e pizza rustica

Bicchiere di Hummus di Ceci

Cartoccio con prosciutto e dadolata di formaggio

Vini Maeli in abbinamento a scelta tra:

Dilante”2020 bio, col fondo, da vecchie varietà autoctone rifermentato in bottiglia?

Bianco Infinito 2016”, Colli Euganei Fior D’Arancio DOCG secco

Bianco Vintage a Sorpresa

Rosso Infinito”2018, Colli Euganei Rosso DOC

Rosso Vintage a Sorpresa

“Maeli” 2019,Colli euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante

“Maeli” 2020 Bio, Colli Euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante

Costo 25 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli

Parcheggio in loco segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona

Cauzione calici: 5 euro/persona

Posti limitati e solo su prenotazione ?

Info web

https://www.facebook.com/events/520456173134051/548783086968026/

https://feshioneventi.it/prodotto/aperitivo-vigneto-maeli/