Aperitivo in vigneto a Maeli

Sta diventando il nostro appuntamento più divertente della settimana, è l'aperitivo in vigneto Maeli&FEshion Eventi!



A Luvigliano di Torreglia, in una delle cornici più belle dei Colli Euganei, nel nostro vigneto, ogni calice al tramonto diventa particolarmente suggestivo. Sarà per i vini che nascono tra i filari Maeli, per le sfiziositá del cestino FEshion, per la magica vista sulla Laguna di Venezia e le Dolomiti, per la compagnia che condivide con te un momento speciale, quest'aperitivo é davvero un' esperienza unica!

Ci piace portarti con noi dove il vino nasce, tra i filari delle nostre vigne, che accudiamo con grande amore e rispetto, per farti assaporare la bellezza di un territorio unico, e per farti trascorrere un momento di relax e divertimento, perché, come dice Papa Francesco “ci può essere vera gioia anche in un brindisi, il vino è dono di Dio"

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

?Contenuto cestino ?

Focacce artigianali con pomodorini e verdure?

Bicchiere di hummus di ceci

Cartoccio con prosciutto e dadolata di formaggio

Vini in degustazione :

"Dilante" 2019, da vecchie varietà autoctone col fondo

“Bianco Infinito" 2018, Moscato Giallo Veneto IGT

"Rosso Infinito”2018, Colli Euganei Rosso DOC

“Maeli” 2020 bio, Colli euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante

Costo 25 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona.

Info web

https://www.facebook.com/events/762335364899602

https://feshioneventi.it/prodotto/aperitivo-vigneto-maeli/