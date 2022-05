Vigneti aperti a Maeli: pic-nic e concerto, tutti gli eventi del weekend a Baone

Per "Vigneti aperti" la cantina di Maeli propone pic-nic, anche al tramonto, e il concerto country di domenica. Non solo, di seguito tutti gli eventi del weekend a Baone.

Vigneti aperti a Maeli: pic-nic al tramonto

Sabato 28 maggio dalle ore 17 alle 21.30

Sarà un pic-nic al tramonto un’atmosfera intima e raffinata per i pochi fortunati che riusciranno ad assicurarsi un posto tra i filari di uno tra i vigneti piu belli di Maeli, che Elisa, titolare della cantina, descrive ” come un diamante in mezzo al cuore” dei meravigliosi Euganei.

Un’esperienza all’insegna della Bellezza: quella della Natura de Le Terre Bianche Del Pirio, testimoniata qui da un vigneto incastonato sotto le vulcaniche rocce brune di Rocca Pendice, con una vista che irrompe nel paesaggio dei Colli Euganei. Aspetteremo il tramonto immersi nella tranquillità del posto, con la piacevole compagnia che avremo scelto per l’occasione, allietati da una musica che amplificherà la sensazione di simbiosi con la natura. Proprio il vino che nasce in quel vigneto, frutto del lavoro, delle cure e dell’ amore di Elisa e delle sue collaboratrici, accompagnerà il menù del cestino ideato dallo chef di FEshion Eventi, con proposte selezionate nel rispetto della stagionalità e in armonia con il territorio.

Costo 35 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino e 2 calici di vino Maeli.

Contenuto cestino (a testa):

pane bruschettato con erbe aromatiche, ricotta e olio dei Colli Euganei

orecchiette pesto e pomodorinii

polpette di manzo con chicche di melanzane

millefoglie con crema chantilly

Vi chiediamo di segnalarci nell’apposita casella eventuali intollarenze o allergie per provvedere, ove possibile, variazioni di menù.

Vini Maeli in abbinamento a scelta tra:

“Dilante”2019, col fondo, da vecchie varietà autoctone rifermentato in bottiglia?

“Bianco Infinito”, Moscato Giallo secco?

“Rosso Infinito” 2019, Colli Euganei Rosso DOC

? “Maeli” 2019, Colli euganei Fior D’Arancio DOCG spumante

Consigliato abbigliamento comodo, sportivo

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sulla sicurezza e distanziamento sociale

Vigneti aperti a Maeli: pic-nic e concerto country

Domenica 29 maggio dalle ore 11 alle 19.30

Una domenica speciale quella del 29 maggio, da trascorrere in vigneto con Elisa, titolare della cantina Maeli, e le sue collaboratrici. Siamo in uno tra i più iconici siti dei Colli Euganei, al Pirio, davanti al Capitello della Madonna cara agli Alpini, da cui si gode una meravigliosa vista sulla Laguna di Venezia da un lato, e sulle Dolomiti dall’ altro. Elisa e il suo team tutto al femminile insieme all’agronoma Maresa Novara, passeggeranno insieme gli ospiti in vigneto raccontando loro l’importanza di una viticultura rispettosa della Natura in un contesto di incredibile biodiversita come quello Euganeo.

Dalle ore 12 in poi sarà possibile ritirare il cestino del pic-nic, con menù ideato dagli chef di FEshion Eventi e rifinito in loco, che gioca tra proposte stagionali locali e contaminazioni “fuori porta”. E si berranno i vini che nascono proprio dai filari dei vigneti del Pirio, per l’occasione postazioni di eccezione davanti ad un panorama di ineguagliabile bellezza.

Costo 30 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli

Contenuto cestino(a testa):

Focacce artigianali integrali con pomodorini e verdure

? Insalata ai cereali con piselli di Baone?

vitello tonnato con verdure? Crostata alla marmellata di albicocche

Vini Maeli in abbinamento a scelta tra:

“Dilante”2019, col fondo, da vecchie varietà autoctone rifermentato in bottiglia

? “Bianco Infinito”, Moscato Giallo secco?

“Rosso Infinito” 2019, Colli Euganei Rosso DOC

? “Maeli” 2019,Colli euganei Fior D’Arancio DOCG Spumante

Consigliato abbigliamento comodo, sportivo e se possibile cappello per riparare dal sole

Alle 18 il vigneto diventerà il palcoscenico di un concerto country! La musica del trio “Sweet River Country Band” e i vini Maeli allieteranno gli ospiti che brinderanno davanti a un incantevole tramonto.

Posti limitati

Costo 15 euro/persona, comprensivo di degustazione panino country FEshion e calice di vino Maeli

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare in loco panini con salumi

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Ogni attività sarà riservata ad un massimo di 100 partecipanti.

Per i Pic Nic verrà richiesto il saldo dell’intero importo, per il concerto verrà richiesta una caparra di 5€ a persona, il saldo avverrà in loco.

Maeli

Via dietro Cero, 7, 35030 Baone PD

