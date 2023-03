Apre la stagione al Campo dei Girasoli, tutti gli eventi del weekend

Dopo la pausa invernale, riapre Campo dei Girasoli, l’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” con l’obietto di creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale. E questo passa attraverso anche eventi culturali, concerti, spettacoli di teatro, laboratori, degustazioni e molto altro.

Sabato 1 aprile

Si inizia sabato 1 aprile alle ore 10 con una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5euro. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Domenica 2 aprile

Per gli amanti della natura che desiderano conoscere ed approfondire il mondo delle erbe spontanee mangerecce e medicinali, l’appuntamento è per domenica 2 aprile insieme a Laura Torresin, Dott.Ssa Naturalista, Agroecologa e Guida Naturalistica-Escursionistica. Il corso (dalle 9.30 alle 13) consiste in una parte teorica sulle erbe commestibili e velenose dei nostri campi, per comprendere i rischi della raccolta delle piante in natura e per capire le spettacolari sostanze che sono prodotte dalle piante stesse. Una parte poi sarà dedicata alle proprietà delle piante e verranno date alcune basi per l’identificazione e l’uso delle principali specie spontanee “alimurgiche”. È prevista una passeggiata attorno ai campi del Campo dei Girasoli per un riconoscimento pratico delle erbe con spiegazioni sulle proprietà e sugli utilizzi culinari. È previsto un contributo di Euro15. Info e prenotazioni 3409149681

Dalle 11 un laboratorio musicale dai 4 ai 99 anni insieme al M° Daniele Pinato. Un’’esperienza della sonorizzazione di storie con strumenti diversi e costruiti con materiali di riciclo: il gioco del percuotere il corpo come se fosse una batteria, l’improvvisazione e la creazione di brani e testi con djembè, boomwhackers, ukulele, piastresonore, campane, legni, cembali, ovetti. L’iniziativa (iscrizione Euro 5) è realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI

Per tutti gli appassionati di scooter d'epoca a marce Vespa – Lambretta, l'appuntamento è a partire dalle ore 16. L’occasione è l’”Aperitivo Scooterista” organizzato da Faro Tondo Scooter Club e Jet Set Scooter Club Dalle 17 musica in vinile. Per rendere l'Aperitivo Scooterista ancora più speciale, per tutti coloro che arriveranno in scooter d’epoca, una sorpresa all’arrivo.

Il Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) è aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 con la possibilità di pranzare con prodotti BIO e a Km0.

Info web

https://www.facebook.com/campodeigirasoli

Foto articolo da comunicato stampa